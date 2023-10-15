التمويل العقاري الممنوح من الشركات يصعد إلى 513.4 مليون جنيه في يوليو الماضي

ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات خلال شهر يوليو الماضي، بنحو 13.9% إلى 513.4 مليون جنيه مقابل 450.6 مليون.

وكشف تقرير صادر عن الهيئة الرقابة المالية -حصلت المال على نسخة منه- أن عدد عقود التمويل العقاري سجلت في خلال شهر يوليو فقط 214 عقدًا بانخفاض بنحو 180 عقدًا عن الشهر ذاته من 2022.

وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري نحو 52.3 مليون جنيه مقارنة بـ 271.5 مليون في الشهر ذاته من 2023.

التمويل العقاري في 7 أشهر

وخلال الفترة من مطلع العام الحالى إلى يوليو 2023، تراجع إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات خلال الـ7 أشهر بنسبة 37.8% إلى 4.81 مليار جنيه مقارنة بـ 4.81 مليار في الفترة ذاتها من 2022.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري خلال 7 أشهر إلى 506 ملايين جنيه، مقارنة مع 1.02 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وهبط عدد عقود التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات إلى 2559 عقدًا مقارنة بـ5934 عقدًا في الفترة ذاتها من 2022.