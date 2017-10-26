التمويل العقارى يرجح استهلاك الشريحة الثانية من مبادرة المركزى خلال 2018

أحمد الدسوقىرجح صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، الانتهاء من الشريحة الثانية التى خصصها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه، لمبادرة التمويل العقارى خلال العام المقبل 2018.وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن معدل الضخ الشهرى من المبادرة يتعدى 6

أحمد الدسوقى

رجح صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، الانتهاء من الشريحة الثانية التى خصصها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه، لمبادرة التمويل العقارى خلال العام المقبل 2018.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن معدل الضخ الشهرى من المبادرة يتعدى 600 مليون جنيه حاليا، مشيرة إلى أن هذا المعدل سيرتفع بعد انضمام بنوك وشركات جديدة للمبادرة خلال الفترة المقبلة.

كان البنك المركزي، قد قرر مؤخراً، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات، وتم استثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.

وأشارت مى عبد الحميد إلى أن عدد البنوك المشاركة فى المبادرة يصل حالياً إلى 17 بنكاً، مضيفة أن 3 بنوك جديدة طلبت المشاركة، وسيتم الموافقة على طلبها خلال أيام.

وتوقعت انضمام أخرى خلال العام المقبل 2018، مشيرة إلى أن البنوك ضخت فى المبادرة أكثر من 9 مليارات جنيه، حتى الآن.

ولفتت إلى أن المليار جنيه المتبقية من الشريحة الأولى سيتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير، والبدء فوراً فى الشريحة الثانية المخصصة.

كان “المركزى” قد أطلق مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخول أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة 5 % سنويا.

وأتاح “المركزى” شريحة جديدة تحت اسم “متوسط الدخل المميَّز”، بعائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 %، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.