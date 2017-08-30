التمويل العقارى وتنويع العملاء.. جناحا المطورين للهروب من الفقاعة

❐ هانى توفيق: سعر الفائدة عائق أمام تدفق الاستثمارات ❐ هشام أكرم: السوق النقدى يشهد أزمة ❐ أيمن أبوهند: الشركات لجأت لتقليل عدد الوحدات وزيادة الأسعار خوفًا من المخاطرة أحمد على «فقاعة عقارية»، و«تباطؤ متوقع فى البيع»، مصطلحات ظهرت على ساحة القطاع العقاري، تشير إلى أن القطا

❐ هانى توفيق: سعر الفائدة عائق أمام تدفق الاستثمارات

❐ هشام أكرم: السوق النقدى يشهد أزمة

❐ أيمن أبوهند: الشركات لجأت لتقليل عدد الوحدات وزيادة الأسعار خوفًا من المخاطرة

أحمد على

«فقاعة عقارية»، و«تباطؤ متوقع فى البيع»، مصطلحات ظهرت على ساحة القطاع العقاري، تشير إلى أن القطاع الذى يصنفه البعض أنه «القاطرة» التى تسحب باقى قطاعات الاقتصاد نحو النمو، يتعرض لكبوة.

فى الوقت الذى شهدت بعض شركات العقارات تراجعًا فى أدائها المالي، أو على مستوى التعاقدات، والمبيعات، مثل «سوديك»، و«طلعت مصطفي»، كان من الضرورى رسم صورة حول حقيقة «الفقاعة العقارية»، وماهية البدائل المتاحة أمام الشركات العقارية، خلال الفترة الراهنة، التى تصحب معها ظروف اقتصادية صعبة، ومؤثرات ثقيلة على القطاع ذاته، أبرزها «التضخم وارتفاع أسعار الفائدة» .

من جانبهم أكد الخبراء فى تصريحات لـ«المال»، أن تعرض القطاع العقارى لـ«فقاعة»، أمر غير متوقع حدوثه، بالشكل الذى يروج له البعض، لوجود معدلات نمو جيدة فى مشروعات الإسكان المتميز خارج القاهرة.

وأضافوا أن الأمر يقتصر على المشروعات التى تقع فى نطاق القاهرة نظرًا لارتفاع الأسعار، مقارنة بالشريحة المستهدف الوصول إليها، عكس مشروعات الساحل الشمالي، وشريحة الطبقة العليا المستهدفة.

ورجحوا حدوث تباطؤ فى معدلات النمو بالقطاع خلال الفترة المقبلة، إذ استمر تأزم الظروف الاقتصادية المحيطة مثل «سعر الفائدة»، و«التضخم»، وارتفاع أسعار الوحدات العقارية.

وعن البدائل المتاحة أمام الشركات العقارية، للحفاظ على معدلات الطلب، حدد الخبراء عدة آليات لتحقيق ذلك الهدف، أولها الاعتماد على التمويل العقارى بنظرة ومفهوم مختلف عن الحالي، وثانيها تنويع الشرائح المستهدفة مثل الطبقات المتوسطة، والإسكان الاقتصادي.

من جهته قال هانى توفيق، العضوالمنتدب بشركة«أكيومن بى بى اي» – التى تدير صندوق بنك التعمير والاسكان العقاري- إن تعرض سوق العقارات لـ «فقاعة عقارية» يخضع لعدة اعتبارات عند تقييم أو رسم صورة مستقبلية عن القطاع.

وتابع أن أبرز تلك الاعتبارات تكمن فى التباطؤ الذى يتعرض له القطاع العقاري، فى سوقه النقدي، أو«السوق الثانوى للعقار»، إذ انخفضت مبيعات البيع النقدى المباشر مقابل تحسن ملحوظ فى سوق العقارات الجديد «سوق البيع الأجل».

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة من العوائق أمام الاستثمار بشكل عام، وسوق العقارات على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن تباطؤ معدل الطلب على العقارات وقتي، يزول بانتهاء الأسباب المؤدية له، وهى ارتفاع سعر الدولار، وتكلفة الإنشاءات والنفقات، مؤكدًا أن تلك الأمور تزول بمرور الوقت.

وأكد أنه حال استمرار ارتفاع سعر الفائدة، وعدم دوران عجلة الإنتاج بالشكل الذى يتيح فرص عمل عبر تدفق الاستثمارات الأجنبية، تؤدى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات ومنها العقارات، فإن السوق يتعرض لهزة عنيفة تنفجر من خلالها الفقاعة العقارية.

وشدد على أن انخفاض سعر الفائدة يعد السبيل الوحيد لإنعاش الطلب على سوق العقارات.

وأضاف أن آلية التمويل العقارى لا تعد حلًا يمكن استخدامه لرفع معدلات الطلب على العقارات، كون تلك الآلية تعتمد على أسعار الفائدة اعتمادًا كليًا، متسائلًا من الذى سيقوم بدفع %22 فائدة؟ من أجل الحصول على وحدة سكنية.

وفى سياق متصل، قال هشام أكرم، العضو المنتدب بشركة بارونزكورت للاستثمار العقاري، إن الفقاعة العقارية تنصب على القاهرة الكبرى فقط، حين أن نسبة معدلات البناء، والطلب على فئة الإسكان المتميز خارج القاهرة جيدة.

وأضاف أن ما يؤكد وجود طلب على العقارات المحلية، تزاحم المواطنين على وحدات الإسكان الاجتماعي، ودار مصر التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مشروعات التجمع و6 أكتوبر المتميزة تسير بمعدلات نمو جيدة.

وأوضح أن الظروف المحيطة بالاقتصاد، سواء كان رفع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، أدى إلى توجه المواطنين للاستثمار فى العقارات، ما يؤدى بدوره إلى زيادة العرض بمرور الوقت، حال الرغبة فى تسييل تلك الأصول.

وأكد أن هناك مشكلة فى السوق النقدى للعقارات، فى حين أن السوق الثانوى «سوق الأقساط» التى امتدت لـ 6 – 7 أعوام يسير بصورة جيدة، موضحًا أن النسبة الأكبر من الشركات تعانى من أزمة سيولة.

وأضاف أن آلية التمويل العقارى تصبح حلا لزيادة معدلات الطلب على العقارات والحفاظ على القطاع، وحمايته من أى تقلبات طارئة، إلا أنه يجب خفض سعر الفائدة التى بلغت %22 فى نظام «التمويل العقارى».

وتابع أن الشركات العقارية مطالبة بالانتشار فى المحافظات، بجانب استهداف الطبقات المتوسطة، والإسكان الاقتصادى، إذا أرادت الحفاظ على مستوى الطلب على مشروعاتها.

وتوقع حدوث تباطؤ فى المبيعات العقارية، حال استمرار الوضع الراهن، واستهداف شريحة الطبقة العليا فقط، محذرًا من تأثيره السلبى على الأسهم العقارية المقيدة بالبورصة.

واستبعد حدوث «فقاعة عقارية» على غرار ما حدث فى دبى و أمريكا عام 2008، مرجعًا ذلك إلى أن تلك الأزمة كانت تتلخص فى حجم القروض الكبيرة التى حصلت عليها الشركات العقارية من القطاع المصرفي.

من جانبه قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، أن بوادر الفقاعة العقارية بدأت تلوح فى سماء القطاع، إذ قامت شركات بمد فترة الأقساط لـ 7 و10 أعوام للمرة الأولى بالسوق المحلية.

وأضاف أن شركته لاحظت مؤخرًا أن شركات عقارية اتجهت نحو تخفيض عدد الوحدات بالمشروعات الجديدة «الكومباوند” مقابل رفع سعر الوحدة ذاتها، ما يعنى أن تلك الشركات أصبحت غير قادرة على تحمل مخاطر مشروعات كثيفة الوحدات السكنية.

وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للإستثمار المباشر، أن العملاء الذين قاموا بشراء وحدات عقارية بهدف الاستثمار، أصبح لديهم مخزون عقارى يتسبب فى فقاعة عقارية حال رغبة هؤلاء العملاء فى تسييل أصولهم العقارية.

وأشار إلى أن «الفقاعة العقارية» هى مصطلح يطلق على ارتفاع أسعار الوحدات بشكل يؤدى إلى عدم تمكن المستثمرين من التخارج منها، إذ يؤدى ذلك الارتفاع إلى اخفض معدلات الطلب، ومن ثم تباطؤ فى نمو القطاع بأكمله.

وعن البدائل المتاحة أمام الشركات العقارية، أكد أبوهند، أن التمويل العقارى قد يصبح حلًا سحريًا لزيادة معدلات الطلب على العقارات من جديد، شريطة أن يصاغ بمنظور مختلف عن شكله الحالي.

وتابع أن التمويل العقارى الحالى لا يسمح للعميل بالحصول على وحدة سكنية، فى مشروعات تحت التنفيذ، إذ يتطلب معاينة للوحدة وتقييمها وعقد بيع ابتدائى ورخص بناء ومرافق معتمدة .

ولفت إلى أن نسبة البناء فى الساحل الشمالى أكبر من نظيرتها فى القاهرة، إذ سجلت %85 لـ %15، ما يعنى أن التركيز أصبح على فئة محددة من المجتمع، معللًا ذلك بارتفاع الأسعار فى القاهرة بنسبة 50 – %60 .

وتابع أن أسعار الوحدات العقارية وفقًا للبيانات التى تحصلت عليها شركته، ارتفعت بنسبة %50 منذ شهر مارس الماضى – أى من 6 أشهر تقريبًا – كما تشير البيانات إلى أن المشروعات العقارية توقفت منذ نوفمبر الماضى «قرار التعويم» إلى شهر مارس الماضي.

وتوقع انخفاض معدلات النمو بقطاع العقارات بـ %50 خلال 18 شهرًا، حال استمرار الوضع الراهن وانخفاض معدلات الطلب و زيادة المعروض المتوقعة.

وقال إن معدل لجوء الشركات العقارية لآلية التخصيم، والحوالة، وقطع الشيكات أصبح متزايدًا، من أجل توفير السيولة، إلا أنه يقلل من أرباح تلك الشركات بمرور الوقت.