بورصة وشركات

التمويل الدولي: الأجانب استثمروا 235 مليار دولار في الأسواق الناشئة

خالد بدر الدين     أعلن معهد التمويل الدولي IIF اليوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب ضخوا 235 مليار دولار في الأسواق الناشئة مع صعودها بقوة العام الماضي حيث أضافت احتياطيات من العملة الصعبة تزيد قيمتها على 130 مليار دولار . وذكرت وكالة رويترز أن بيانات من المعهد كانت أكدت أن تدفقات ا
9:08 م, الأثنين, 8 يناير 18 9:08 م, الأثنين, 8 يناير 18

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خالد بدر الدين    

أعلن معهد التمويل الدولي IIF اليوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب ضخوا 235 مليار دولار في الأسواق الناشئة مع صعودها بقوة العام الماضي حيث أضافت احتياطيات من العملة الصعبة تزيد قيمتها على 130 مليار دولار .

وذكرت وكالة رويترز أن بيانات من المعهد كانت أكدت أن تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية في 2016 بلغت 152 مليار دولار فى الأسواق الناشئة.

وأشارت بيانات المعهد أيضا إلى أن أدوات الدين في الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات رؤوس أموال أجنبية تزيد قيمتها على 170 مليار دولار في العام الماضى  مقابل 99 مليار دولار في عام  2016 .

وقال المعهد إن صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من الصين بلغ 60 مليار دولار العام الماضي مما يمثل انخفاضا حادا بالمقارنة مع  640 مليار دولار في 2016

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