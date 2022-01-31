«التمويل الدولية» و«شركاء التنمية» يدعمون صندوق «ازدهار» لمساندة نمو الشركات متوسطة الحجم بمصر

يرفع استثمار مؤسسة التمويل الدولية البالغ قيمته 20 مليون دولار في صندوق ازدهار الثاني للشركات المتوسطة إجمالي رأس مال الصندوق إلى 168 مليون دولار في أول إغلاق له.

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية الاثنين عن استثمار في صندوق للاستثمار المباشر تديره شركة ازدهار، وهي شركة رائدة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر تركز على مصر، وذلك لمساعدة الشركات متوسطة الحجم في مصر في الحصول على التمويل والأدوات التي تحتاج إليها لتحقيق النمو وخلق فرص العمل والتغلب على التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.

ويرفع استثمار مؤسسة التمويل الدولية البالغ قيمته 20 مليون دولار في صندوق ازدهار الثاني للشركات المتوسطة إجمالي رأس مال الصندوق إلى 168 مليون دولار في أول إغلاق له.

وسيستثمر الصندوق الثاني في الشركات العاملة في قطاعات النمو المهمة في مصر، بما في ذلك قطاعات السلع الاستهلاكية والتجزئة، وخدمات الأعمال، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعات التحويلية.

وبالإضافة إلى رأس المال، سيتيح الصندوق للشركات دعماً تشغيلياً وإدارياً لمساعدتها على تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة وتطويرها لتصبح شركات رائدة في السوق.

في هذا الصدد، قال عماد برسوم، المؤسس والمدير المنتدب لشركة ازدهار: “تمكنت شركة ازدهار، بفضل هذا الصندوق، من توسيع قاعدة مستثمريها بشكل كبير لتشمل مجموعة فريدة من المؤسسات الإقليمية والعالمية ذات السمعة الطيبة. ويضع هذا الصندوق ازدهار في مركز الريادة كشريك مفضل لتوظيف رأس المال الإنمائي لبناء مناصرين محليين للقطاع الخاص في مصر”.

من جانبه، قالت شرويتي شاندراسيخار، كبيرة الخبراء الإقليميين لِشؤون صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في افريقيا في مؤسسة التمويل الدولية: “لقد تسببت جائحة كورونا، ولا تزال، في تحديات غير مسبوقة للشركات، وتظل مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بتقديم التمويل والمساندة للشركات التي تمسّ حاجتها إلى هذا التمويل. وسيساعد استثمارنا في ازدهار على خلق فرص العمل وكفالة استمراريتها وتشجيع ريادة الأعمال في مصر”.

ويضم المستثمرون الدوليون الآخرون الداعمون لهذا الصندوق كلاً من: شركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية؛ ومجموعة سي دي سي؛ وصندوق المشروعات المصري الأمريكي؛ والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛ وبنك الاستثمار الأوروبي؛ وبنك التنمية الهولندي -المعني بتنمية ريادة الأعمال.

تلعب أسهم رأس المال المباشر ورأس المال المخاطر دورا بالغ الأهمية في توفير التمويل في الأسواق التي تعاني من نقص التمويل، مما يساعد على بناء شركات نشطة تخلق فرص العمل التي تدفع عجلة النمو والتنمية إلى الأمام.

ويعكس هذا الاستثمار إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتوفير رأس المال اللازم للنمو في مصر واقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى في مختلف أنحاء أفريقيا. وخلال السنتين الماليتين الماضيتين، ارتبطت المؤسسة بتقديم وتعبئة أكثر من 716 مليون دولار في مصر، لمساندة الشركات الخاصة والنشاط الاقتصادي منذ تفشي جائحة كورونا.

مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2021، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 31.5 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه اقتصادات هذه البلدان للتداعيات الناشئة عن جائحة كورونا.

ازدهار للاستثمار المباشر

ازدهار هي شركة لإدارة صناديق الاستثمار المباشر ومقرها في مصر، وتدير أكثر من 250 مليون دولار. تبني ازدهار شراكة مع شركات تبحث عن استثمارات تقترن بشراكة حقيقية لتسريع وتيرة النمو، وإطلاق العنان للقدرات الكامنة، وخلق أثر دائم. وبالنسبة لمستثمرينا، فإننا نهدف إلى تحقيق عوائد مجزية باستخدام عملية استثمار صارمة، وإدارة قوية لمحفظة العمليات، وإعداد تقارير ورسائل على مستوى عالمي. وقد تمكنت ازدهار، منذ إنشائها في عام 2015، من بناء سجل حافل من النجاحات والإنجازات وتعتزم البناء على ذلك على مر السنوات المقبلة. ويقدم فريق ازدهار من خبراء الاستثمار للشركات المدرجة في محافظ استثماراتها التوجيهات الإستراتيجية، والمساندة لتحقيق التميز التشغيلي، والشراكة الحقيقية.