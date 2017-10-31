التمويل الدولية : مصر أقرت إصلاحات تشريعية لزيادة الشفافية بالشركات

وقالت مؤسسة التمويل الدولية إنه بمناسبة الذكرى الـ15 لإطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، أصدرت مجموعة البنك الدولي الطبعة الأحدث من التقرير بعنوان: الإصلاحات وخلق الوظائف، الذي يبين أن مصر نفذت بعض التحسينات، وإن كان لا يزال يتوجب عليها بذل المزيد من الجهود لمواكبة ركب التطور والإصلاح. لقد نفذت مصر خلال الأعوام الخمس عشرة الماضية 29 إصلاحًا، في حين نفذت الأردن (19 إصلاحًا)، وتونس (19 إصلاحًا)، والجزائر (16 إصلاحًا). أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فلا تتفوق عليها سوى المملكة العربية السعودية (30 إصلاحًا)، والمغرب (31 إصلاحًا)، والإمارات العربية المتحدة (33 إصلاحًا).

وأضافت المؤسسة أن مصر اعتمدت، خلال العام الماضي، عددًا من الإصلاحات الرئيسية في بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشاد به التقرير، وهو حماية المستثمرين الأقلية وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات.

جدير بالذكر أن هذا المؤشر شهد تطورًا على مدار الأعوام الأربعة الماضية وتحتل مصر حاليًّا المركز 81 عالميًّا في هذا المجال.

في هذا الصدد صرح وليد لبادي، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية: “لقد أجرت مصر خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية طموحة ساعدت على تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رءوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، حتى إن مؤسسة التمويل الدولية قد ضاعفت استثماراتها في مصر هذا العام إلى ثلاثة أضعاف”.

وصرّح الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، “هناك دلائل على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها، إذ نشهد زيادة في تدفق الاستثمارات إلى مصر، وخاصة في قطاعي الطاقة والصناعة”.

وأضاف: “أثق بأننا سوف نشهد قريبًا تدفق المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فإنّ خطوات الإصلاح الشاقة التي بدأتها مصر أعادت الحيوية للسوق المصرية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.”

وأتى أفضل أداء حققته مصر في مجال استخراج تراخيص البناء؛ إذ احتلت المركز الـ66 عالميًّا. على سبيل المثال تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده في مصر 1.9% فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 4.3%.

كذلك تم إجراء عدة تحسينات في مجال الحصول على الائتمان تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمي البالغ 4.8 نقطة فقط.

على صعيد آخر يبين التقرير أن تسجيل العقارات ازداد صعوبة في البلاد نتيجة زيادة تكاليف إثبات صحة عقد البيع وتوثيقه.

كما يبين التقرير ضعف أداء مصر في مجاليّ دفع الضرائب، حيث تحتل المركز الـ167، والتجارة عبر الحدود، حيث تحتل المركز الـ170 عالميًّا. على سبيل المثال يستغرق استيفاء الأعمال الإدارية اللازمة للاستيراد 265 ساعة، أي أربعة أضعاف المتوسط العالمي البالغ 66 ساعة.

أما في مجال بدء النشاط التجاري، فقد نفذت مصر سبعة إصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يومًا، و7.4% من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يومًا، و65.6% من دخل الفرد منذ 15 عامًا.