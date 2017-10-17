التمويل الدولية: توقيع اتفاقية لدعم المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سمر السيدوقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية مع الحكومة السويسرية اليوم لتعزيز فرص حصول المرأة على الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين ودعم النمو وتوفير فرص العمل.ووفق بيان صحفى صادر عن المؤسسة، توفر أمانة ال



سمر السيد

وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية مع الحكومة السويسرية اليوم لتعزيز فرص حصول المرأة على الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمساهمة في سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين ودعم النمو وتوفير فرص العمل.

ووفق بيان صحفى صادر عن المؤسسة، توفر أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO) ما يصل إلى 5 ملايين دولار لدعم مبادرة “تقديم الخدمات المصرفية للمرأة” التي أطلقها برنامج الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر والمغرب وتونس. وتمتلك النساء أكثر من 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – أي حوالي ثلث عدد الشركات في المنطقة، والتي يزيد عددها عن مليون شركة.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد في المنطقة. ورغم ذلك، تواجه رائدات الأعمال صعوبات في الحصول على التمويل، حيث تحتاج الشركات الصغيرة أو المتوسطة المملوكة للنساء في المنطقة إلى 270 ألف دولار كرصيد ائتماني إضافي للازدهار.

وقال ريموند فورير، رئيس قطاع التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية: “لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضة عن بقية أنحاء العالم. ويمكن لاقتصادات المنطقة تحقيق مكاسب هائلة من سد هذه الفجوة في شمولية الجنسين”. وأضاف قائلاً: “نريد تغيير هذا الأمر وسد هذه الفجوة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. ويعد هذا أمرًا جيدًا من الناحية الاقتصادية وجزءًا من مهمتنا التي ترتكز على تحقيق الشمولية من خلال إتاحة الفرص الاقتصادية للجميع”.

و قالت نينا ستوليكوفيتش، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للتمويل الشامل والشراكات: “لدينا سجل حافل بالإنجازات في تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية إلى البنوك لبناء قطاعات أعمال مربحة تستهدف شريحة السيدات، وهو أمر نود ان نعزز من انتشاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأضافت “تعتبر شراكتنا مع أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية عنصرًا جوهريًا للمساعدة في إطلاق الطاقات الكامنة لرائدات الأعمال وخلق موجة من الابتكارات وفرص العمل في المنطقة”.

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وتتعاون في مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من 2,000 شركة في جميع أنحاء العالم، وفي العام المالي 2017، حققت رقمًا قياسيًا بلغ 19,3 مليار دولار في التمويل طويل الأجل للبلدان النامية، معولة على قدرة القطاع الخاص في المساعدة في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وفق البيان



وتعتبر سويسرا من أكبر الداعمين لبرامج الخدمات الاستشارية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وذلك عبر أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية، ويعود تاريخ التعاون بين الأمانة ووحدة الخدمات الاستشارية لدى مؤسسة التمويل الدولية إلى عام1989.

ويشار إلى أن أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية تعتبر هي الجهة المعنية بكافة القضايا الأساسية ذات الصلة بالسياسة الاقتصادية في سويسرا. وتسعى الأمانة من خلال جهود التعاون في مجال التنمية الاقتصادية إلى تحقيق نمو مستدام يتسم بالشمولية والحد من الفقر. وتهدف أنشطة الأمانة إلى توفير المزيد من فرص العمل ذات المستوى الأفضل وتعزيز التجارة والتنافسية ودعم المؤسسات والخدمات الفعالة وتعزيز الاقتصادات المرنة. ولمزيد من المعلومات.