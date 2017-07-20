التمويل الدولية تقر ضخ 660 مليون دولار بالطاقة المتجددة فى مصر

سحر نصر: يسهم في إنشاء أكبر تجمع لشركات القطاع الخاص العالمى لإنتاج الطاقة الشمسية



أحمد عاشور

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأنه فى إطار دعم مجموعة البنك الدولى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة، أقر المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى، بالإجماع، اليوم الخميس 20 يوليو 2017 بواشنطن، تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار أمريكى لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقلًا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.





وأكدت الوزيرة، التى تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى، فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما يأتى المشروع مواكبًا للخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن التمويل الذى أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءً من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى باستثمارات إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار.