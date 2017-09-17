التمويل الدولية تعين مديراً قُطرياً جديداً لها فى مصر

سمر السيد:أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تعينها وليد لبادي مديرًا قطرياً لمصر وليبيا واليمن، بهدف مساعدة المؤسسة في تعزيز النمو الاقتصادي في هذه البلدان. وكان وليد لبادي، يشغل منصب كبير المستشارين القانونين بمؤسسة التمويل الدولية في واشنطن العاصمة، حيث ترأس الإدارة

سمر السيد:



أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تعينها وليد لبادي مديرًا قطرياً لمصر وليبيا واليمن، بهدف مساعدة المؤسسة في تعزيز النمو الاقتصادي في هذه البلدان.

وكان وليد لبادي، يشغل منصب كبير المستشارين القانونين بمؤسسة التمويل الدولية في واشنطن العاصمة، حيث ترأس الإدارة القانونية بالمؤسسة منذ عام 2015.

وخلال حياته المهنية على مدى 20 عامًا في مجال التنمية الاقتصادية، شارك في أكثر من 300 مشروع في مجموعة كبيرة من القطاعات، وفي منصبه الجديد، يتولى الإشراف على استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك برنامج خدماتها الاستشارية في البلدان الثلاثة.

