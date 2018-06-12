التمويل الدولية تصدر تقريرًا بإيجابيات وسلبيات تحويل المؤسسات الأصغر في العالم العربي

سمر السيد قال بيان صحفى صادر عن مؤسسة التمويل الدولية إن الدراسة الجديدة التى أجرتها المؤسسة العضو في مجموعة البنك الدولي، تناولت الفوائد المحتملة لتحويل مؤسسات التمويل الأصغر من مؤسسات غير هادفة للربح إلى مؤسسات ربحية. ويركّز تقرير تحويل مؤسسات التمويل الأصغر في العالم الع

سمر السيد





قال بيان صحفى صادر عن مؤسسة التمويل الدولية إن الدراسة الجديدة التى أجرتها المؤسسة العضو في مجموعة البنك الدولي، تناولت الفوائد المحتملة لتحويل مؤسسات التمويل الأصغر من مؤسسات غير هادفة للربح إلى مؤسسات ربحية.

ويركّز تقرير تحويل مؤسسات التمويل الأصغر في العالم العربي، الذي صدر بالاشتراك مع سنابل، وهي شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية، على تحديات وتكاليف التحول إلى شركة هادفة للربح في المنطقة، كما يسلّط الضوء على الفوائد التي تشمل زيادة الوصول إلى رأس المال، وتحسين الحوكمة والملكية، وزيادة المنتجات والخدمات المالية، مما يمكن أن يجعل مؤسسات التمويل الأصغر أكثر تنافسية واستدامة.