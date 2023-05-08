«التمويل الدولية» تستهدف توفير 829.4 مليون دولار لمصر فى 2022/2023 

تستهدف مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، عضو مجموعة البنك الدولى، توفير تمويلات طويلة الأجل لمصر بقيمة 829.4 مليون دولار فى العام المالى 2023/2022 مقابل 232.6 مليون فى 2022/2021.

وكشفت بيانات من وثيقة إطار الشراكة بين مصر والبنك الدولى للسنوات المالية 2027-2023، أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات المؤسسة فى مصر كانت قد سجلت فى العام المالى 2021/2020 نحو 218.8 مليون دولار، و458.5 مليون فى 2020/2019.

وتوضح البيانات أنه لدى المؤسسة محفظة استثمارات متنامية فى السوق المحلية تبلغ نحو 1.47 مليار دولار، %15 منها فى القطاع المالى باستثمارات 216.9 مليون، و%43 منها للخدمات الصناعية بنحو 626.3 مليون، و%36 للبنية التحتية بحوالى 520.9 مليون، و%6 للتكنولوجيا بـ93.4 مليون.

وفى سياق متصل، لفتت الوثيقة إلى أن المؤسسة تقدم استشارات لمساندة القطاع الخاص بقيمة إجمالية 32.1 مليون دولار فى عدة مجالات منها 900 ألف لصالح مشروع بناء مصر الأخضر، و500 ألف لـ«كابيتال ميد سى إف» بمجال الرعاية الصحية، و1.7 مليون لصالح مشروع مزاد مصر للطاقة الشمسية.

وأشارت البيانات إلى أن الأعمال الاستشارية تتضمن أيضا مشروع محطتى تحلية المياه بالإسماعيلية ومطروح، وآخر بمجال الخدمات الاستشارية، بجانب حوكمة الشركات فى مصر والمشرق العربى.

وتابعت أنه سيتم توفير مليون دولار لمشروع توظيف خاص بالنساء، بجانب 500 ألف لصالح بنك مصر، و700 ألف لأحد مشروعات التمويل والتأمين والتضامن، و1.4 مليون دولار لبرنامج تسريع التكنولوجيا المالية .

وتتضمن البرامج الاستشارية للمؤسسة، توفير 1.8 مليون دولار لمشروع كفاءة استخدام الموارد وانخفاض الكربون فى مصر، و1.5 مليون لريادة الأعمال بمجال التقنية النظيفة.

وتُعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضوا فى مجموعة البنك الدولى، وتعمل مع أكثر من 2000 شركة فى مختلف أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص فى المناطق الأشد صعوبة بالعالم.

وفى السنة المالية 2022، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسى من التمويل ببلغ 32.8 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة فى البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.