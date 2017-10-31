التمويل الدولية تستهدف توفير 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص

سمر السيدتستهدف مؤسسة التمويل الدولية توفير تمويل يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، خلال العامين المقبلين، للقطاع الخاص فى مصر، بالاتفاق مع الحكومة.وكشف وليد لبادى، المدير القطرى للمؤسسة الدولية فى مصر وليبيا واليمن، أن التمويلات سيستفيد منها عدة قطاعات ومشروعات فى إنتاج الغاز والبترول والإنتاج

سمر السيد

تستهدف مؤسسة التمويل الدولية توفير تمويل يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، خلال العامين المقبلين، للقطاع الخاص فى مصر، بالاتفاق مع الحكومة.

وكشف وليد لبادى، المدير القطرى للمؤسسة الدولية فى مصر وليبيا واليمن، أن التمويلات سيستفيد منها عدة قطاعات ومشروعات فى إنتاج الغاز والبترول والإنتاج الغذائى والنظام المالى وريادة الأعمال.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال»، على هامش الاحتفال بالإغلاق المالى لمشروع بناء 13 محطة طاقة شمسية بأسوان، بتمويلات تصل إلى 653 مليون دولار من 9 بنوك دولية، أبرزها البنك الأفريقى للتنمية، والآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك العربى فى البحرين، وبنك التنمية النمساوى.

جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية «عضو مجموعة البنك الدولى» بمصر سجلت خلال الفترة من 2006 إلى 2017 نحو 2.9 مليار دولار.

وتركز إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للسنوات 2015 حتى 2019، على مشروعات البنية التحتية والتنافسية وتطوير المهارات والتعليم.

وقال فيليب لوهورو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، إن استثمارات المؤسسة فى قطاع الطاقة المتجددة بمصر، ارتفعت لتمثل أكثر من %60 من اجمالي محفظتها خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة فى قطاع الطاقة فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، خاصة بالنسبة لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، وساعدت فى جذب العديد من المستثمرين والممولين الذين يعملون فى مصر لأول مرة، وهو ما سيكون له صدى فى توفير الكثير من فرص العمل فضلاً عن مصادر الطاقة النظيفة.