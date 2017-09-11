التمويل الدولية تستثمر 1.7 مليار دولار في منطقة الشرق

سمرالسيد، هاجر عمرانأعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين أنها تستثمر 1.7 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسطوبحسب بيان ذكرت المؤسسة الدولية أنها عززت من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام المالي المنصرم بتخصيصها مبلغ 1,7 مليار دولار لدع

سمرالسيد، هاجر عمران

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين أنها تستثمر 1.7 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط

وبحسب بيان ذكرت المؤسسة الدولية أنها عززت من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام المالي المنصرم بتخصيصها مبلغ 1,7 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في المنطقة وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

قدمت مؤسسة التمويل الدولية، خلال العام المالي 2017 والمنتهي في 30 يونيو، أكثر من 1,7 مليار دولار شملت توفير الموارد التمويلية من مستثمرين آخرين، بزيادة نحو 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، حيث استثمرت المؤسسة 1,3 مليار دولار في العام المالي 2016 ، منها 331 مليون دولار من جهات استثمارية أخرى.