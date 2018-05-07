التمويل الدولية ترصد مليار دولار للاستثمار في مصر

أحمد عاشور: تعتزم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولى، استثمار ما يزيد عن مليار دولار فى مصر، العام المقبل، من خلال إتاحة التمويل لمشاريع القطاع الخاص، بحسب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وأضاف رداً على تساؤلات للصحفيين، على هامش التوقيع على م

أحمد عاشور:



تعتزم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولى، استثمار ما يزيد عن مليار دولار فى مصر، العام المقبل، من خلال إتاحة التمويل لمشاريع القطاع الخاص، بحسب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف رداً على تساؤلات للصحفيين، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسته ومجموعة دالتكس، العاملة بمجال الإنتاج الزراعى، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات بالأخيرة، ومالكات المزراع الصغيرة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، د.سحر نصر، أن إعلان المؤسسة عن استثمار نحو مليار دولار بمصر، خلال العام الجارى، يمثل رسالة دعم قوية للاقتصاد المصرى، والقطاع الخاص، بغرض زيادة فرص النمو، وتعزيز الوظائف.

وقال إن خلق الفرص الاقتصادية للنساء بالقطاعات الرئيسية، كالزراعة، يمثل أحد أبرز المحاور الإستراتيجية للمؤسسة، مضيفاً أن أهمية الاستثمار فى المرأة لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادى، بل تعود بالنفع على الأعمال التجارية أيضاً، موضحاً أن الشركات التى تستقطب موظفات، وتعمل على الاحتفاظ بهن، ستتمكن من الاستفادة من قاعدة أوسع وأفضل من الكفاءات.

كانت مؤسسة التمويل الدولية قد قالت فى بيان، منذ أيام، إن مصر اتخذت مجموعة إصلاحات اقتصادية قوية، أعادت البلاد لدائرة اهتمام المستثمرين، وأشار “بيمينتا” إلى أن إصلاحات دعم الطاقة جذبت عددا من المستثمرين والممولين، لأول مرة.

وبلغت استثمارات «التمويل الدولية» فى مصر، نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة من 2006 إلى 2017، وتستثمر المؤسسة بقطاعات البنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، إلى جانب سوق المال.

