التمويل الدولية: استثمرنا 3 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات

قال الشيخ عمر سيلا، مدير منطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة استثمرت ٣.٢ مليار دولار في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن استثمارات المؤسسة في السوق المحلية منذ عام ٢٠١٨ تم توجيهها لصالح قطاعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والبنوك التجارية والرعاية الصحية وغيرها.

ولفت الى استحواذ القطاع المالي على ١٨٪؜ من جملة استثمارات المؤسسة المنفذة و٩٪؜ تم توجيهها لصالح الرعاية الصحية و ٣٦٪؜ لمشروعات البنية التحتية.

وتابع أن المؤسسة تستهدف توفير ٨٣٠ مليون دولار لصالح تنفيذ مشروعات محفظة التعاون الإنمائي مع مصر خلال العام المالي ٢٠٢٣.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي خلال الفترة من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٧ الذي نظمته وزارة التعاون الدولي اليوم.