«التمويل الدولى»: 10% نسبة المبالغة فى تقييم سعر الدولار بالسوق الموازية

توقع معهد التمويل الدولى -فى تقرير عن سعر الصرف الحقيقى فى مصر- ارتفاع المبالغة فى تقييم سعر الدولار مقابل الجنيه، بنسبة %20 مع نهاية العام المقبل، مقارنة بمغالاة بنحو %10 فى الوقت الحالي.

وأضاف المعهد فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه- أنه وفقًا لمنهج «تحديث نموذج القيمة العادلة للعملات الأجنبية»، فإن نسبة المبالغة فى تقييم سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الوقت الراهن تقدر بـنحو %10 من قيمتها.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لمنهج سعر الصرف المتوازن ربما ترتفع المبالغة فى التقييم إلى %20 بنهاية 2024، إذا استمرت أسعار الصرف الحقيقية فى النمو بالوتيرة الحالية، ، نظرًا لزيادة معدل التضخم، إلى جانب أن سعر الصرف الثابت يضع ضغوطًا تصاعدية على نظيره الحقيقي.

وأشار إلى أن سعر الصرف الثابت فى مصر يُثير مخاوف صندوق النقد الدولى وكذلك المستثمرين، إذ إن التخفيضات الاسمية لقيمة العملة فى ظل غياب السياسات النقدية والمالية المناسبة، فشلت فى تقليل الضغط التصاعدى على نظيره الحقيقي.

ولفت إلى أهمية اتجاه إستراتيجية مصر فى الفترة المقبلة نحو سعر صرف مرن، على أن تصاحبها سياسات نقدية ومالية مناسبة، موضحًا أن تلك الخطوة من شأنها أن تعود بالنفع على قطاع التصدير، وتقلل من عجز الحساب الجاري، وتساعد فى جلب رأس المال، وهو ما سيؤدى فى النهاية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح معهد التمويل الدولي، أن غياب مثل هذه السياسات النقدية والمالية سيؤدى الى أن سعر الصرف الرسمى سيقطع مسافة طويلة لمواجهة الموجة الصعودية المقابلة التى سيحدثها التضخم فى نظيره الحقيقي، حتى يعاود الأخير الهبوط لمستويات مقاربة لقيمته العادلة. وأضاف أن تطبيق نظام سعر صرف مرن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، ومنع حدوث المزيد من عدم التوازن، إلى جانب السماح للسياسة النقدية بالتركيز على استقرار الأسعار بشكل عام.