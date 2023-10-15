التمويل الاستهلاكي يصعد 48.5% في الـ 7 أشهر الأولى من 2023 (جراف)

صعد إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023 بنحو 48.5% إلى 24.4 مليار جنيه في مقابل 16.44 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وسجل عدد العملاء خلال الـ 7 أشهر صعودًا بنحو 26.8% إلى 1.986 مليون عميل مقارنة بـ 1.566 مليون عميل في الفترة ذاتها من 2022.

واستحوذ قطاع السيارات والمركبات على الحصة الأعلى من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 33.21% يليه الأثاث وتجهيزات المنازل ثم التشطبيات والتجهيزات المنزلية بـ 5.45% والمشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بـ 5.04%.

التمويل الاستهلاكي يرتفع إلى 3.85 مليار جنيه في يوليو فقط

ارتفع إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلا شهر يوليو 2023 فقط بنحو 70% إلى 3.85 مليار جنيه مقارنة بـ 2.26 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2022.

وصعد إجمالي عدد العملاء بنسبة 25.1% إلى 278.4 ألف عميل في يوليو مقارنة بـ 222.5 مليون جنيه في الشهر ذاته من 2022.

وحصد قطاع الشراء السيارات والمركبات المعدل الأكبر من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال شهر يوليو بـ 35.18% يليه قطاع الأثاث والتجهيزات بـ 33.03% و المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة.