استثمار

«التمويل الإفريقية» تقترح توفير 250 مليون دولار كتمويل جزئي لـ«المونوريل» و«القطار السريع»

الوزراة تدرس تلك المقترحات ولم يتم بدء المفاوضات بين الجانبين حتى الآن
سمر السيد 9:26 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:26 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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قال سامح شنودة، الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار لدى مؤسسة التمويل الإفريقية «AFC»، إن المؤسسة تقدمت باقتراح لوزارة النقل لتوفير تمويل جزئى بقيمة 250 مليون دولار لمشروعى «المونوريل» و«القطار السريع»، وأى مشروعات نقل أخرى تحتاج الوزارة لتنفيذها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الوزراة تدرس تلك المقترحات، ولم يتم بدء المفاوضات بين الجانبين حتى الآن.

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جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية -يقع مقرها فى نيجيريا- تأسَّست عام 2007 لتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية، بقيادة القطاع الخاص فى جميع أنحاء أفريقيا، وتعتبر ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار بالقارة السمراء فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات، ونفذت مشاريع فى 35 دولة فى جميع أنحاء القارة.

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وأعلنت المؤسسة فى سبتمبر الماضى انضمام مصر إليها، لتصبح العضو 32 فى المؤسسة، مشيرةً إلى أن ذلك يُفسح المجال أمام إمكانات استثمارية بقيمة مليار دولار.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال فى بيان صحفى، إن الحكومة فى خِضَم مناقشات مع المؤسسة الأفريقية حول عدد من المشاريع، من بينها دعم تصنيع لقاحات «كوفيد-19»، والتعاون مع وزارة النقل والمواصلات لتمويل مشروعات القطار فائق السرعة وقطار «مونوريل القاهرة»، إضافة إلى التعاون مع صندوق مصر السيادى لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، متطلعًا إلى تنفيذها تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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