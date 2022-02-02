استثمار

«التمويل الأفريقية» تتوقع استثمار600 مليون دولار بمصر خلال 2022

تتحالف مع «أفريكسيم بنك» لإتاحة قرض «فوسفات أبو طرطور»
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9:18 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 9:18 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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توقع سامح شنودة، الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار لدى مؤسسة التمويل الأفريقية «AFC»، أن يتراوح حجم استثماراتها بالسوق المحلية فى العام الحالى من 500 إلى 600 مليون دولار، مشيرًا إلى أنها أجرت العام الماضى دراسات متعددة بشأن المشروعات الجديدة التى تستهدف تنفيذها محليًا.

وأكد فى حوار مع «المال» عبر تطبيق زووم، أهمية مصر بالنسبة للمؤسسة، مشيرًا إلى أنها تدرس حاليًا 4 إلى 5 مشروعات، من ضمنها عمليات اقتربت من الإغلاق المالى.

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واستعرض «شنودة» أبرز تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن AFC تتعاون مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير«أفريكسيم بنك» وكيانات أخرى لتوفير قرض بقيمة 710 ملايين دولار لصالح مشروع فوسفات أبو طرطور، موضحًا أن مؤسسته ستوفر ما يتراوح من 200 إلى 300 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذى سيقدمه «الأفريقى للاستيراد»، على أن يتم تدبير الباقى من مؤسسات تمويلية أخرى.

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تتحالف مع «أفريكسيم بنك» لإتاحة قرض «فوسفات أبو طرطور»

ولفت إلى أن دور «AFC» و«أفريكيسم بنك» فى هذا المشروع لن يكون الاستثمار فقط لكن من المقرر جذب مستثمرين آخرين، سواء مؤسسات أو بنوك لتوفير تمويلات، متوقعًا الإغلاق المالى، وبدء الصرف فى النصف الثانى من العام الحالى، مشيرًا إلى أن أفريكسيم بنك هو منظم للقرض.

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وتابع أن المؤسسة تدرس أيضًا مشروعين بمجال الطاقة المتجددة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهما فى فترة ما بين شهر أو شهرين.

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