«التمـوين» تـدرس تدشـين مرحلة خامسة من «جمعيتى» 

◗❙ 1.2 مليار جنيه قيمة تأمين السلع التموينية لـ 8 آلاف منفذ تابع للمشروع

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى للوزارة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه سيتم دراسة إمكانية فتح مرحلة خامسة من مشروع «جمعيتى» بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة والتى يتم فيها حاليا الموافقة على الطلبات المقدمة من الراغبين فى فتح منافذ «جمعيتى».

وقال إنه مستهدف فى المرحلة الرابعة من «جمعيتى» فتح 600 منفذ جديد فى محافظات الجمهورية، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه إلى 8 آلاف منفذ.

وأضاف أن المراحل الثلاث الماضية من «جمعيتى» تم خلالها افتتاح 7400 منفذ، بعدد عمالة يصل إلى 24 ألفا.

وأكد أن المنفذ الواحد من «جمعيتى» يقوم بدفع تأمين سلع تموينية بقيمة 150 ألف جنيه، والتى تصل إلى 8 آلاف منفذ بإجمالى مليار و200 مليون حجم التأمين لتلك المنافذ المستهدفة.

وأوضح «كمال» أن منافذ جمعيتى تتكامل مع منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وبالتالى يصبح لدى الوزارة 40 ألف منفذ توفر نحو 120 ألف فرصة عمل للشباب، لصرف السلع المدعمة لنحو 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن و72 مليونا للخبز.

يذكر أن «جمعيتى» يعد أحد أهم المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تم البدء فيها منذ عام 2016 إذ بدأ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويقوم على فتح منافذ سلعية مماثلة بالمينى ماركت أو السوبر ماركت بنظام الامتياز التجارى أو العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 إلى 50 مترا.

كان «كمال» قال لـ«المال» – فى تصريحات سابقة – إنه كان لدينا 3 أهداف رئيسية لـ«جمعيتى» أهمها توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة شبكة التوزيع التابعة للوزارة سواء كانت المنافذ ثابتة أو متحركة، وضمان إتاحة وعرض السلع الأساسية لجميع المستفيدين من الدعم أو حتى غير المستفيدين.

وتابع إن من أهداف المشروع أيضا، توفيرالسلع التموينية للمواطنين بأسعار مناسبة مع حصول التاجر على هامش الربح المقرر، وكذلك صرف سلع فارق النقاط من توفير استهلاك الخبز، فضلاً عن البيع الحر المباشر دون التقيد بالبطاقة.