التمساح للسفن تنفذ أعمالا بـ300 مليون جنيه

نادية صابر:نفذت شركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، أعمالًا خلال العام الحالى، بقيمة 300 مليون جنيه، محققة أرباحًا بلغت 40 مليون جنيه، حسبما أكده المهندس رضا السنجابى، رئيس مجلس إدارة الشركة.وقال إن تلك الأعمال تتضمن تسليم 6 قاطرات لخدمة ميناءى دمياط والإسكندرية وهيئة قناة الس

نادية صابر:

نفذت شركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، أعمالًا خلال العام الحالى، بقيمة 300 مليون جنيه، محققة أرباحًا بلغت 40 مليون جنيه، حسبما أكده المهندس رضا السنجابى، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال إن تلك الأعمال تتضمن تسليم 6 قاطرات لخدمة ميناءى دمياط والإسكندرية وهيئة قناة السويس، وتأجير الوحدات البحرية لشركات البترول.

وشملت الأعمال التى نفذتها الشركة بناء قاطرتين لميناء دمياط (القاطرة إبراهيم والقاطرة مختار) بقوة شد 25 طنًّا، بقيمة 79٫8 ألف جنيه، وقاطرتين لميناء الإسكندرية (القاطرة إسكندرية 4 وإسكندرية 5)، بقوة شد 60 طنًّا مقابل 137 مليون جنيه، وأخريين لهيئة قناة السويس (القاطرة بورى والقاطرة وقار) والقاطرة دنيس، 15٫5 مليون جنيه، بجانب 1.6 مليون يورو.

وأوضح السنجابى أن شركة التمساح أسهمت فى بناء “بنتونات” الكوبرى العائم على قناة السويس والقنطرة وكوبرى الرسوة ونمرة 6 الغربى والشرقى المقرر تسليمه نهاية سبتمبر المقبل بقيمة 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن “التمساح” لديها نشاط تنفرد به عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وهو تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، وتم تأجير الورشة العائمة «تيم بارج» لشركة «أديس» بمبلغ 30 مليون جنيه، وشركة عجيبة بمبلغ 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى تأجير الوحدة «تيم سوميد» لـ«شركة البحرانية بمبلغ 10 ملايين جنيه، بجانب نشاط أعمال الغطس واللحام تحت الماء والتكريك وبناء السفن.

وتابع أن «التمساح» وقّعت عقد تأجير “السفينة أحمد فاضل” لصالح الشركة الفرعونية للبترول؛ للعمل فى خدمة وصيانة المنصات البترولية، والتى تمّ بناؤها فى شركة CSSC الصينية بعد رفع العلَم المصرى عليها فى يونيو الماضى.

وذكر أن أعمال الشركة تتضمن أيضًا بناء ونش عائم بحمولة 40 طنًّا لصالح هيئة قناة السويس، وجارٍ دراسة بناء حاملات الوقود للهيئة العامة للبترول؛ بهدف تحديث أسطول الناقلات، بالتعاون مع الهيئة وشركة التعاون للبترول.



الجدير بالذكر أن “التمساح لبناء السفن” هى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس «قطاع عام» أنشئت فى الستينيات، وتمتلك ترسانتين، إحداهما فى الإسماعيلية، والأخرى بالإسكندرية، وتمتلك أسطولًا مكونًا من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل إلى 120 مليون جنيه.