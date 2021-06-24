«التمساح لبناء السفن» تنتهى من تصنيع 8 مراكب صيد بتكلفة 144 مليون جنيه

كشف المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن عن الانتهاء مؤخرا من تسليم عدد 8 مراكب صيد ضمن مشروع الـ100 مركب التى تشرف على تنفيذها هيئة قناة السويس.

وأضاف سعيد على هامش مؤتمر مارلوج 10 الذى تم تنظيمه مؤخرا عبر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، أن تكلفة تلك السفن وصلت إلى قرابة 144 مليون جنيه، حيث تتكلف عملية بناء السفينة الواحدة 18 مليون جنيه.

وبحسب بيانات هيئة قناة السويس فقد تم إسناد تنفيذ 10 سفن للشركة البورسعيدية، و12 سفينة لترسانة بورسعيد البحرية، و8 سفن لشركة التمساح بالإسماعيلية،

و4 سفن لشركة ترسانة السويس، بإجمالى 34 سفينة ضمن أسطول سفن صيد الأسماك، كمرحلة أولى.

ويصل طول السفينة الواحدة إلى 24 مترا بعرض 7 أمتار وسعة استيعابية لكميات تجاوز 100 طن من الأسماك المختلفة، مجهزة بغرف للحفظ وغرف للإعاشة ومعدات للطوارئ وأحدث أجهزة الاتصال.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم تنفيذ المشروع بنسبة مكون محلى تصل إلى %80 فيما يتم الاعتماد على المكون الأجنبى إلى قرابة %20 بغرض استيراد الماكينات من خارج مصر.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تطوير القزق المخصص لدخول السفن والوحدات البحرية لإجراء عمليات الإصلاح التى تقوم بها الشركة، وذلك للوصول إلى 21 مترا، وذلك لأول مرة بترسانات بناء وإصلاح السفن.

وأوضح أن الشركة توسعت مؤخرا فى نشاط الخدمات البترولية البحرية، من خلال امتلاكها عددا من الوحدات البحرية، على رأسها السفينة بدر، والسفينة أمان، والسفينة أحمد فاضل، وعددا من اللنشات المختلفة.

ولفت رئيس الشركة إلى أنها قامت مؤخرا بشراء معدات وأوناش جديدة وماكينات تقطيع وجهاز ليزر، لضبط الاستقامة وتطوير وشراء معدات الغطس، وشراء غواصة ROV للأعمال تحت سطح الماء.

وتأسست الشركة فى عام 1961، وتعمل فى نشاط بناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية، إضافة إلى تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، حيث تمتلك أسطولا متكاملا لتقديم الخدمات المعاونة، أبرزها سفن الإمداد.