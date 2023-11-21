«التمساح لبناء السفن» تعلن عن انتهاء تجارب السرعة وقوة الشد لقاطرتين «عزيمة 3 و4» الجديدتين

أعلنت شركة التمساح لبناء السفن-إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، عن انتهاء تجارب السرعة وقوة الشد للقاطرتين “عزيمة 3 و4″، أمس الاثنين ، والتي تم الانتهاء من بنائهما في سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة أن نتائج تجارب عمل القاطرتين حققت معدلات أعلى من القيم التعاقدية، حيث بلغت السرعة المتفق عليها في بنود التعاقد نحو 10 عقدة، بينما نتيجة التجارب بلغت السرعة ما بين 11.29 إلى 11.56 عقدة.

كما بلغت قوة الشد الفعلية ما بين 12.38 حتى 12.22 طن، بينما التعاقد الفعلي نص على 9 أطنان فقط، مما يعكس نجاحا كبيرا لسلسلة بناء قاطرات من طراز عزيمة.

ويذكر أن شركة التمساح لبناء السفن، تعاقدت وإدارة التموين بهيئة قناة السويس علي تصنيع قاطرتين بحريتين جديدة من طراز “عزيمة”.

وتعد قاطرات “عزيمة” هي قاطرات متعدده المهام لخدمة المجرى الملاحي والموانئ المصريه وتنفرد الشركه بأعمال بنائها.

وتعزز هيئة قناة السويس أسطولها البحرى بضم تلك القاطرات مستهدفة تعزيز إستراتيجية 2023 فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسفن، حيث انضمت 16 وحدة بحرية متنوعة ما بين قاطرات وصالات ولنشات ويخوت ومعديات جديدة للهيئة العام الماضى.

وتنفرد «التمساح» عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بنشاط تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام DP2، بالإضافة إلي 3 وحدات تعمل فى حقول البترول التابعة لشركتى جابكو وبتروبل، بجانبها امتلاكها أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيها.