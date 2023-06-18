«التمساح لبناء السفن» تعرض الكراكة «صلاح الدين» للبيع يوليو المقبل

علمت “المال” أن “شركة التمساح لبناء السفن” – إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس ستقوم بعرض

للبيع خلال جلسة مزاد بقيمة تأمين تصل إلى مليون جنيه خلال 4 يوليو المقبل.

وحسب مصادر مطلعة أن الكراكة يبلغ عمرها نحو 46 عاما، وبيعها يأتي في إطار خطة هيئة قناة السويس لتحديث أسطولها من الكراكات والمعدات لمواكبة المشروعات الجديدة التي تقوم بتنفيذها أو التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.

ويصل طول الكراكة صلاح الدين 119.9 مترا وتم بناؤها في عام 1977 في ترسانة MHI اليابانية، بحمولة تصل إلى 7500 طن، وهي من النوع الـ”HOPPER” أي الماصة، ويصل عمق التكريك بها إلى 25 مترًا.

وتملك هيئة قناة السويس أسطولًا من الكراكات يصل الي 12 كراكة ما بين ماصة طاردة (Cutter)، وهي الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي ومشهور والصديق وطارق بن زيلاد ومحمود يونس وبركات والعاشر من رمضان والميقاتي، بينما النوع الثاني وهو ماصة حاملة تسير ذاتيا، وتضم ثلاث كراكات وهي مكة وعبور بورسعيد وصلاح الدين الأيوبي .

وتجدر الاشارة الي أن شركة التمساح أنشئت فى الستينيات، و مقر الترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة شركة التمساح بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والإنشاءات البحرية والإرشادات الملاحية كمنصات البحرية للبترول وشمندورات التغذية لناقلات البترول وشمندورات الإضاءة والإرشاد.