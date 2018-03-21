التمساح لبناء السفن تسلم قاطرتين لميناء الإسكندرية

كشف رضا السنجابى، رئيس شركة التمساح لبناء السفن، عن أن هيئة ميناء الإسكندرية تسلمت قاطرة جديدة، بقوة شد 60 طنًا، خلال الشهر المقبل، فى الوقت الذى سلمت قاطرة مماثلة للميناء الشهر الماضى، بتكلفة للقاطرتين بلغت قرابة 140 مليون جنيه. أضاف…

كشف رضا السنجابى، رئيس شركة التمساح لبناء السفن، عن أن هيئة ميناء الإسكندرية تسلمت قاطرة جديدة، بقوة شد 60 طنًا، خلال الشهر المقبل، فى الوقت الذى سلمت قاطرة مماثلة للميناء الشهر الماضى، بتكلفة للقاطرتين بلغت قرابة 140 مليون جنيه.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر مارولوج للنقل البحرى أن الشركة تقوم حاليا بتجهيز قاطرة لهيئة ميناء بورسعيد، بقوة شد 70 طنًا، ومن المقرر تسليمها خلال 4 أشهر من الآن، التى تتكلف قرابة 75 مليون جنيه.

أوضح أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع فى تركيبات الشمندورات الخاصة بمشروعات شحن البترول والغاز، وصيانتها، بالتعاون مع شركتى سوميد وبترومنت، لا سيما أن الشركة قامت مؤخرا بتأسيس شركة متخصصة فى نشاط الخدمات البترولية بنظام المناطق الحرة برأسمال مبدئى يصل إلى 200 مليون جنيه.

أشار إلى أن تأسيس الشركة الجديدة جاء بهدف المشاركة فى أعمال إنتاج حقل الغاز الطبيعى «ظهر» بالبحر المتوسط، مطالبًا وزارة البترول بضرورة إتاحة الفرصة كاملة للشركات الوطنية، قى تقديم الخدمات المطلوبة بقطاع الغاز والبترول، بدلاً من الاعتماد على شركات خدمات أجنبية.

ذكر أن «التمساح» لديها نشاط تنفرد به عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وهو تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، بجانب نشاط أعمال الغطس واللحام تحت الماء، والتكريك، وبناء السفن.

لفت إلى أن الشركة قامت مؤخرا بإنشاء أحدث سفينة خدمات بترولية بحرية، والمعروفة بالسفينة «أحمد فاضل»، مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة خدمات البترول البحرية – بى إم إس، إحدى شركات قطاع البترول المصرى، للعمل فى نشاط الخدمات البترولية البحرية.

تمتلك شركة التمساح السفينة العملاقة «أحمد فاضل»، لخدمات البترول والإنقاذ، التى تعد أكبر السفن فى مصر، بتكلفة بلغت 40 مليون دولار، واستقبالها فى مارس الماضى بعد عدة تجارب أجرتها السفينة مؤخرا بالبحر.

تعمل السفينة الجديدة فى خدمة وصيانة المنصات البترولية، وأعمال الغطس، ومجهزة بالغواصات، ويبلغ طولها 90 م وعرض 18 م، وحمولتها الكلية تصل إلى 4505 أطنان، وونش رئيسى بحمولة 75 طنًا، وتحتوى على مهبط طائرات هليكوبتر طراز «سوبر جامبو».

كشف «السنجابى» عن دراسة تجرى حاليًا بأحد مكاتب التصميم بكندا، وأوروبا، لتصميم قاطرة جديدة لصالح شركات البترول ولتصاحب سفن الغاز العملاقة LNG وLPG فى إطار الاستعداد لاستفادة من حقل الغاز الواعد.

أكد «السنجابى»، أن الشركة حققت العام المالى الماضى قرابة 40 مليون جنيه كأرباح، ومن المتوقع أن تصل الربحية خلال العام الجارى بنفس المستوى.

يذكر أن شركة التمساح لبناء السفن أنشأت فى الستينيات، وتمتلك ترسانتين إحداهما فى الإسماعيلية، والأخرى بالإسكندرية، وتمتلك أسطولا مكونا من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول، والغاز والبتروكيماويات، وسفن خدمة، وورشة عائمة، ولنشات رباط.