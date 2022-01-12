«التمساح لبناء السفن» تسلم أحدث قاطراتها «مصر الجديدة» لميناء بورسعيد

سلمت شركة التمساح لبناء السفن القاطرة “مصر الجديدة”، بقوة شد 70 طنًا، لهيئة ميناء بورسعيد ، في مستهل العام الجديد 2022 ، تمهيدا لبدء أعمالها بالميناء.

وتعد “مصر الجديدة ” أكبر القاطرات البحرية ، التي تمت صناعتها داخل ورش الشركة ، بالإسماعيلية لتنضم إلى أسطول القاطرات البحرية التي تم بناؤها بالشركة وتخدم جميع الموانئ المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن «التمساح» أنشئت فى الستينيات، ومقر الترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.

وتشمل أنشطة «التمساح» بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة، ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والإنشاءات البحرية والإرشادات الملاحية، والمنصات البحرية للبترول وشمندورات التغذية لناقلات البترول وشمندورات الإضاءة والإرشاد.