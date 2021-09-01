«التمساح» لبناء السفن تساهم فى كيان للصناعات الغذائية بنسبة 51%

أكدت مصادر مطلعة فى شركة التمساح لبناء السفن التابعة لهيئة قناة السويس أنها وقعت اتفاقية مساهمة مع شركتى «هيلثى ميلك» و«هيلثى فاميلي» لتأسيس شركة قناة السويس هيلثى للصناعات الغذائية لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية برأسمال مصدر يقترب من 200 مليون جنيه .

ومن المقرر أن تصل نسبة مساهمة «التمساح» فى تأسيس الشركة إلى 51%.

وأوضحت المصادرأن هناك لجنة مشكلة حاليا لاستكمال إجراءات التعاقد ودراسات الجدوى، فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى من خلال التوسع فى تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس – فى تصريحات سابقة – حرصه على توسيع نطاق العمل فى الشركات التابعة للهيئة فى إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة بالشراكة مع شركات وطنية خاصة لإضافة أنشطة جديدة تحتاجها السوق المصرية فى القطاعات المختلفة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك المنتجات.

يذكر أن شركة التمساح أنشئت فى الستينيات، ومقرالترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 120 مليون جنيه.