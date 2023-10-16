«التمساح» تنهي أعمال تصنيع 10 شمندورات لصالح شركة «بتروبل»

أنهت شركة التمساح لبناء السفن- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس أعمال تصنيع وتسليم 10 شمندورات رباط بحرية ،لصالح شركة “ ” هي إحدى شركات قطاع البترول .

ونفذت “أمان” – أحدث سفن الخدمات البترولية -المنضمة لأسطول شركة التمساح فى عام 2018،أعمال إحلال واستبدال الشمندورات بموقعها البحري وشد مخاطيف التثبيت الخاص بالشمندورات.

وتنفرد «التمساح» عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بنشاط تأجير الوحدات البحرية لكيانات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام DP2.

ويذكر أن شركتا التمساح لبناء السفن والقناة للرباط، وقعتا عقد شراء سفينة الإمداد «أمان» بنظامDP2، بقيمة تقديرية 15 مليون دولار، مناصفة بين الشركتين لصالح «بتروبل» بالبحر الاحمر، والتى تم بناؤها فى إحدى الترسانات الصينية، ليصل إجمالى سفن الإمداد التى تخدم منصات البترول إلى 3 سفن، تابعة لشركة التمساح.

‎ وتمتلك “التمساح ” أسطول مكوناً من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات إضافة إلى سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيها.

‎وتشمل أنشطة شركة التمساح بناء السفن والوحدات البحرية والقاطرات البحرية واللنشات السريعة ولنشات الخدمة والركاب والصنادل، والانشاءات البحرية والارشادات الملاحية كمنصات البحرية للبترول وشمندورات التغذية لناقلات البترول وشمندورات الاضاءة والارشاد.

كما تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتركيب وصيانة خزانات الوقود والمياه وخطوط المواسير البرية والبحرية وإنشاء صوامع الغلال وتقطيع ألواح حديدية عن طريق أحدث التقنيات CNC، إضافة لتصميم وإنشاء وتركيب وصيانة وإصلاح المنصات البحرية البترولية والمراسى العائمة بأنواعها والارصفة البحرية بأنواعها، وإنشاء صهاريج الوقود والمياه وإنشاء الخطوط وتاجير القاطرات والوحدات البحرية الحديثة بنظام 2DP، والمملوكة للشركات البترول وأعمال التكريك والتطهير للترع والمصارف واعمال اللحام والقطعية تحت الماء بواسطة غطاسين متخصصين

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