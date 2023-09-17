«التمساح» تنهى أعمال بناء 3 قاطرات جديدة لصالح «قناة السويس»

أنهت ورش شركة التمساح لبناء السفن – إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس – بناء ثلاث قاطرات بحرية جديدة من طراز «عزيمة» تمهيدا لتنفيذ التشغيل التجريبى للقاطرات قبل تسليمها للهيئة، أواخر العام الجارى أو مطلع 2024، حسبما قالت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر ل«المال» أن طول القاطرة الواحدة يصل إلى 18.6 متر وعرضها 6.8 ، بعمق 2.6 متر وغاطس 2.20 ، وتصل سرعتها إلى 10 عقدة، بقوة شد تتراوح من 12 إلى 18 طنا، مدعومة بماكينات من طراز SCANIA DI13070M والتى يبلغ قدرتها 2 * 500 حصان، فضلاً عن تزويد القاطرة بعدد تنكان للوقود ، وآخران للمياه العذبة ، وتتسع كل قاطرة طاقم عمل مكون من 4 أفراد.

وقالت المصادر إن هيئة قناة السويس تعزز أسطولها البحرى بضم تلك القاطرات مستهدفة تعزيز استراتيجية 2023 فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسفن حيث انضمت 16 وحدة بحرية متنوعة ما بين قاطرات وصالات ولنشات ويخوت ومعديات جديدة للهيئة العام الماضى.

وتسعى شركة «التمساح » إلى تسويق طراز القاطرة «عزيمة» بالموانئ المصرية وشركات البترول بعد أن أثبتت قدرة عالية لتصبح من الطرازات المعتمدة تحت إشراف هيئة التصنيف الإنجليزية LR.

وتنفرد «التمساح» عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بنشاط تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام DP2.

وتضم 3 وحدات تعمل فى حقول البترول التابعة لشركتى جابكو وبتروبل، بجانبها امتلاكها أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.

وسجلت قناة السويس خلال الـ8 أشهر من العام الجارى عبور 17 ألف و493 سفينة، مقارنة بعدد 15 ألف و329 ناقلة بحرية نفس الفترة من عام 2022.