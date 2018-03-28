التمساح تفوز بمناقصة خدمة حقول بلاعيم للبترول فى البحر الأحمر

■ شراكة مع «سيكور أوف شور» الأمريكية لشراء سفينة الإمدادنادية صابرفازت شركة التمساح لبناء السفن بمناقصة لتأجير سفينة إمداد لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل» لخدمة منصات البترول فى البحر الأحمر، بقيمة 4.6 مليون دولار سنويا، بما يعادل 83 مليون جنيه. وعلمت &la

■ شراكة مع «سيكور أوف شور» الأمريكية لشراء سفينة الإمداد

نادية صابر

فازت شركة التمساح لبناء السفن بمناقصة لتأجير سفينة إمداد لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل» لخدمة منصات البترول فى البحر الأحمر، بقيمة 4.6 مليون دولار سنويا، بما يعادل 83 مليون جنيه.

وعلمت «المال» أن، «التمساح» إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بصدد شراء السفينة التى ستتولى عمليات الإمداد من الصين بالمشاركة مع شركة “سيكور أوف شور” الأمريكية، بنسبة %50 لكل منهما ليصل إجمالى سفن الإمداد التى تخدم منصات البترول إلى 3 سفن تابعة للشركة.

وأوضحت المصادر، أن السفينة الجديدة التي سيتم شراؤها ستدخل الخدمة، وتبدأ عملها فى البحر الأحمر خلال مايو المقبل.

يذكر أن «التمساح» تنفرد عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بنشاط تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، لكونها تملك سفن إمدادات تعمل بنظام 2DB، وعلى رأسها «تمس 1» تعمل حاليًا فى حقول بلاعيم بالبحر الأحمر والسفينة “أحمد فاضل” والتى تم تأجيرها للعمل فى حقل ظهر بالبحر المتوسط بجانب أنشطة أعمال الغطس واللحام تحت الماء، والتكريك، وبناء السفن.

والسفينة «أحمد فاضل»، لخدمات البترول والإنقاذ، تم بناؤها في ترسانة جوانزو الصينية، بتكلفة بلغت 40 مليون دولار.