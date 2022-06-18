«التمساح» تسلم القاطرة الثانية من طراز «عزيمة» للإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس

سلمت شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- القاطرة الثانية من طراز “عزيمة2″، للإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس ، لخدمة المجرى الملاحي، حيت تسلمت إدارة التحركات القاطرة الأولى.

وذلك في إطار تنفيذ التعاقد المبرم مع إدارة التموين بهيئة قناة السويس في نهاية عام 2021 ، لبناء وتوريد خمس قاطرات ، بإجمالي 150 مليون جنيه.

وانفردت “المال” في 27 ديسمبر الماضي، بخبرٍ عن إسناد هيئة قناة السويس بناء وتوريد القاطرات الخمسة لشركة التمساح لبناء السفن، تمهيدا لتسليمها تباعا حتى عام 2023.

أحدي قاطرات عزيمة

وتضمّن عقد الإسناد بناء وتوريد 4 قاطرات، بقوة شد 9 أطنان على غرار القاطرة «عزيمة1»، والخامسة بقوة شد 15 طنًّا، بالإضافة إلى قطع غيار تلك القاطرات، تماشيًا مع احتياجات إدارات هيئة قناة السويس ووفقًا لخطتها الاستثمارية.

وقالت الشركة في بيان سابق إن القاطرة “عزيمة” أثبتت قدرة وكفاءة عالية، لتصبح من الطرازات المعتمَدة التي من المقرر أن تقوم الشركة بتسويقها للموانئ المصرية وشركات البترول خلال الفترة المقبلة.

وتم بناء القاطرة عزيمة 2، بورش الشركة فى الإسماعيلية، بقوة شد تصل إلى 9 أطنان، ويصل طولها لما يقرب من 18.6 متر، وعرض 6.80 متر، وعمق 3.60 متر، بإشراف هيئة التصنيف الإنجليزية، وتضم كل قاطرة طاقمًا من أربعة أفراد فقط. بقيمة 30 مليون جنيه.