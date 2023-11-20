«التمساح» تتعاقد على بناء قاطرتين «عزيمة» لصالح إدارة التموين بهيئة قناة السويس

تعاقدت شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة ل س، وإدارة التموين بهيئة قناة السويس علي تصنيع قاطرتين بحريتين جديدة من طراز “عزيمة”.

وقالت مصادر مطلعة إن التعاقد جاء بعد النجاحات المميزة في بناء سلسلة القاطرات البحرية “عزيمة “والتى تم تصنيعها بورش الشركة بالإسماعيلية، حيث تسعى شركة «التمساح » إلى تسويق طراز القاطرة «عزيمة» بالموانئ المصرية وشركات البترول خلال الفترة القادمة بعد أن أثبتت قدرة عالية لتصبح من الطرازات المعتمدة تحت إشراف هيئة التصنيف الإنجليزية LR.

ويصل طول القاطرة الواحدة إلى 18.6 متر وعرضها 6.8 ، بعمق 2.6 متر وغاطس 2.20 ، وتصل سرعتها إلى 10 عقدة، بقوة شد تتراوح من 12 إلى 18 طنا، مدعومة بماكينات من طراز SCANIA DI13070M والتى يبلغ قدرتها 2 * 500 حصان، فضلاً عن تزويد القاطرة بعدد تنكان للوقود ، وآخران للمياه العذبة، وتتسع كل قاطرة طاقم عمل مكون من 4 أفراد.

وتعززهيئة قناة السويس أسطولها البحرى بضم تلك القاطرات مستهدفة تعزيز استراتيجية 2023 فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسفن، حيث انضمت 16 وحدة بحرية متنوعة ما بين قاطرات وصالات ولنشات ويخوت ومعديات جديدة للهيئة العام الماضى.

وتنفرد «التمساح» عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بنشاط تأجير الوحدات البحرية لشركات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام DP2،بالإضافة إلي 3 وحدات تعمل فى حقول البترول التابعة لشركتى جابكو وبتروبل، بجانبها امتلاكها أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.

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