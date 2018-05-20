التمساح تبدأ مفاوضات شراء سفينة بقيمة 16 مليون دولار

■ الانتهاء من بناء القاطرة «الإسكندرية 5» بقيمة 70 مليون جنيه أواخر يونيو نادية صابرعلمت «المال» أن وفدًا مشتركًا بين هيئة قناة السويس وممثلين لشركتى التمساح لبناء السفن والقناة للرباط، سيتوجه نهاية الأسبوع المقبل إلى سنغافورة والصين، لشراء سفينة الإمداد

■ الانتهاء من بناء القاطرة «الإسكندرية 5» بقيمة 70 مليون جنيه أواخر يونيو



نادية صابر

علمت «المال» أن وفدًا مشتركًا بين هيئة قناة السويس وممثلين لشركتى التمساح لبناء السفن والقناة للرباط، سيتوجه نهاية الأسبوع المقبل إلى سنغافورة والصين، لشراء سفينة الإمداد DB2، بقيمة تقديرية تبلغ 16 مليون دولار.

وأكد مصدر أن الوفد سيضم مديرى إدارة الشركات والترسانات وممثلى الشركتين، للتعاقد على شراء سفينة الإمداد للعمل فى حقول البترول بالبحر الأحمر.

وقال المصدر إن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس، وافق فى نهاية أبريل الماضى، على تكوين شراكة بين شركتى التمساح لبناء السفن وشركة القناة للرباط وأنوار السفن – التابعتين للهيئة قناة- لشراء سفينة إمداد بنظام 2DB، لصالح شركة بلاعيم للبترول «بتروبل».

وأضاف أن السفينة سيتم شراؤها بقيمة 16 مليون دولار، متوقعا بدء العمل بحقول بلاعيم خلال الشهرين المقبلين، لخدمة منصات البترول بالبحر الأحمر، ليصل إجمالى سفن الإمداد التى تخدم منصات البترول إلى 3 سفن، تابعة لشركة التمساح.

يذكر أن «التمساح» تنفرد عن باقى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، بنشاط تأجير الوحدات البحرية لكيانات البترول، وتملك سفن إمدادات تعمل بنظام 2DB، وعلى رأسها «بدر 1» والتى تعمل حاليا فى حقول بالبحر الأحمر مع شركة بترول خليج السويس «جابكو»، والسفينة «أحمد فاضل»، والتى تم تأجيرها للعمل فى حقل ظهر بالبحر المتوسط، بجانب أنشطة أعمال الغطس واللحام تحت الماء، والتكريك، وبناء السفن.

في السياق نفسه، سلمت شركة التسماح، القاطرة «إسكندرية 4» بقوة شد تصل إلى 60 طنا، لصالح ميناء الإسكندرية ، بقيمة تصل الى 70 مليون جنيه وجارى الانتهاءمن بناء القاطرة «اسكندرية 5» قبل نهاية الشهر الجاري مضيفا أنه من المقرر أن يدشن وزير النقل القاطرتين نهاية الشهر المقبل.

وتعد «التمساح» لبناء السفن هى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس قطاع عام، أنشئت فى الستينيات، وتمتلك ترسانتين إحداهما فى الإسماعيلية والأخرى بالإسكندرية، وتمتلك أسطولا مكونا من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل إلى 120 مليون جنيه.

كما تعد شركة القناة لرباط وأنوار السفن، متخصصة فى عمليات رباط وحل السفن العابرة للقناة، والتى تصل للموانئ المصرية.

وتقوم بتزويد السفن العابرة للقناة بقوارب ولنشات رباط يرافقها أطقم بحرية مدربة، الإمداد بأطقم البحرية اللازمة لتأمين سلامة الملاحة.

وللشركة أنشطة أخرى منها (الكشف عن الغازات للسفن ومنحها شهادات خلو من الغازات السامة والقابلة للاشتعال، إصلاح كشافات السفن، صيانة الوحدات العائمة الخشبية والحديدية والفيبرجلاس، وعمل دراسات جدوى للمشروعات.