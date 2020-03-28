«التمثيل العمالي» بجدة ينجح في تسوية خلاف لمصري مع إحدى الشركات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري “محمد .أ.ف”، بإجمالي 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 156 ألفا و632 جنيها مصريا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري “محمد .أ.ف”، الذي يعمل بإحدي الشركات بمنطقة جازان بجدة ، ويتظلم من عدم استلام مستحقاته، ووجود بلاغ هروب كيدي يمنعه من السفر.

وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أوضح أنه تم حصول الشاكي علي حكم بالمستحقات بإجمالي 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، بواقع 22 ألفا و815 ريالا مكافأة نهاية الخدمة ، و14 ألفا و657 ريالا تعويضا عن الفصل التعسفي، أي ما يوازي 156 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك مقابل التصالح وإنهاء النزاع والتنازل عن الاستئناف بمحكمة أبها.

وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لرفع بلاغ الهروب وعمل خروج نهائى للعامل.

