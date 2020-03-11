«التمثيل العمالي بإيطاليا»: غرامة 300 يورو وحبس 3 أشهر لمن يخرج من منزله

شدد القرار على منع الانتقال من مدينة إلى أي مدينة أخرى

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو في إيطاليا.

وكشف المستشار العمالي مجدي سيد حسنين، من خلال التقرير عن دخول قرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي حيز التنفيذ، والذي يمنع الخروج نهائيا من المنازل بعد تفشي وباء فيروس كورونا .

وأشار التقرير إلى أن كل من يخرج من منزله عليه حمل تصريح للطوارئ فقط لعدم التعرض للعقوبات المتمثلة في دفع ٣٠٠ يورو والحبس ثلاثة أشهر.

وشدد القرار على منع الانتقال من مدينة إلى أي مدينة أخرى في إطار مواجهة فيروس كورونا .