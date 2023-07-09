التمثيل التجاري يطالب بتطوير الأنظمة التكنولوجية لمكافحة الآفات والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية

أشاد الوزير المفوض ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي في جهاز التمثيل التجاري، بتطور صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية المصرية، في إطار رؤية الدولة للوصول إلى 100مليار دولار صادرات مصرية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمستقبل التصدير بقطاع الحاصلات الزراعية، الذى نظمته شركة أجرو إيجيبت اليوم، أن صادرات مصر وصلت إلى 49 مليار دولار العام الماضي، منها 36 مليار دولار صادرات غير بترولية، مشيرا إلى أن هذا النمو الكبير يلقي بتحديات كبيرة في الحفاظ على ذات المستوي.

وطالب بضرورة استمرار التوسع فى مشروعات الصوب الزراعية، وتفعيل آليات تتبع الصاردات الزراعية المصرية.

وأكد أن التوسع فى هيكل الصادرات المصرية أصبح أمرا هاما، خاصة وأن انضمام مصر للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، يمثل فرصة للحصول على أصناف جديدة وتنويع هيكل الصادرات المصرية، بالإضافة للمشاركة فى المعارض الخارجية المتخصصة ذات أهمية للشركات المصرية.

ولفت إلى أن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وإيطاليا سيسهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات الزراعية المصرية.

ونوه إلى وجود تحديات كبيرة تواجهنا فى المستقبل وتقتضي الاستعداد لها والتكيف معها مثل القوانين الأوروبية الجديدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثلث الصادرات المصرية المتجهة لدول العالم، وتبني الاتحاد الأوروبي تشريعات ستؤثر على الصاردات الزراعية المصرية وصادرات السلع والمنتجات الغذائية.

وأشار إلى السياسة الأوروبية الجديدة المعروفة باسم الصفقة الأوربية الخضراء، والتي تهدف إلى الوصول لصفر انبعاثات كربونية فى 2050، من خلال وضع قواعد صارمة للحد من استخدام المبيدات والأسمدة، وتطوير طرق مبتكرة لحماية المحاصيل من الأمراض والاستفادة من تقنيات الري الحديث وتحسين خصوبة التربة، ومقاومة الآفات لتحسين استدامة النظام الغذائي.

وطالب بالتحرك نحو الاستدامة الزراعية ووضع خطط عمل تستهدف تشجيع الزراعة العضوية، والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، والتوسع فى اسخدام الطاقة المتجددة فى العمليات الزراعية المختلفة، وتطوير الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تعمل على مكافحة الآفات ومنع انتقال الأمراض بين النباتات.