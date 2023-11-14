التمثيل التجاري ببروكسل يطالب التصديري للحاصلات الزراعية بتطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي

طالب مكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسل، أعضاء المجلس التصديري المصري للحاصلات الزراعية بتطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي بخفض نسبة متبقيات المبيدات لمادتي الـ indoxacarb وoxamy وذلك وفقا للبيان المنشور على منصة AGRINFO الممولة من الاتحاد الأوروبي.



ولفت مكتب التمثيل المصري ببروكسل عبر خطاب لأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حصلت المال على نسخه منه .، إلى أن تطبيق الحدود القصوى الجديدة التى تم إقرارها سيتم فى شهر مارس المقبل 2024 للمادة الأولى وشهر يونيو 2024 للمادة الثانية المنصوص على خفضها .. مشيرا إلى استخدام تلك المادتين في العديد من المنتجات الزراعية والتي من بينها منتجات يتم تصديرها من مصر للاتحاد الأوروبي, والتي طالب الاتحاد بخفض معدلاتهما.

كانت لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الاغذية التابعة للبرلمان الاوروبي قد وافقت الشهر الماضي على اقتراح بتنظيم الحد من المبيدات الحشرية فى الزراعة وذلك فى اطار استيراتيجية يطبقها الاتحاد الاوروبي عبر برنامج “من المزرعة الى المائدة “.

وأكد مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعيه المصري بدء تصدير الموالح للموسم التصديري الجديد منتصف ديسمبر المقبل فيما حددت دخول واستلام المحصول من المحطات 10 ديسمبر 2023.



يذكر أن منظمة حقوق الإنسان تقسم المبيدات الحشرية المستخدمة فى الزراعة الى اربع فئات منخفضة المخاطر ومصرح به والاكثر خطورة وغير مصرح به.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض استخدام المبيدات الحشرية إلى النصف بحلول عام 2030 وفقا لمشروعه بشأن الحد من المبيدات الحشرية والتحقق من تطبيق الهدف باستخدام البيانات المتعلقة بمبيعات المبيدات وفقا للوكالة الفيدرالية للبيئة.



