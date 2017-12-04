التمثيل التجارى : تنظيم بعثات مشترين بالتعاون مع تصديرى الملابس الجاهزة

أحمد اللاهونى كشف أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، عن سعى الجهاز لتنظيم مجموعة من بعثات المشترين خلال ديسمبر الحالى، بالتوازى مع البعثات التجارية التى ينفذها بالخارج لاقتناص أكبر قدر ممكن من التعاقدات التصديرية. وكان عنتر قد قال فى حوار سابق، لـ"المال"، إن الجهاز يعد لتنظيم، 6 بعثات تج

أحمد اللاهونى





كشف أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، عن سعى الجهاز لتنظيم مجموعة من بعثات المشترين خلال ديسمبر الحالى، بالتوازى مع البعثات التجارية التى ينفذها بالخارج لاقتناص أكبر قدر ممكن من التعاقدات التصديرية.

وكان عنتر قد قال فى حوار سابق، لـ”المال”، إن الجهاز يعد لتنظيم، 6 بعثات تجارية خلال الفترة المقبلة لأسواق غانا وكوت ديفوار، والبرازيل والأرجنتين من دول تجمع الميركسور.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى لـ “المال”، أن بعثات المشترين المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة تأتى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، لجلب الشركات لشراء المنتجات المصرية من خلال المعارض المقامة بالقاهرة، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأجنبية، لاختراق أكبر عدد من الأسواق الخارجية.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت الصادرات المصرية للخارج، بنسبة 17%، لتبلغ 2.17 مليار دولار خلال أغسطس 2017 مقابل 1.86 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

وأرجع الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات إلى زيادة الأسعار في بعض السلع المصدرة ومنها البترول الخام بنسبة 9.5%، الملابس الجاهزة بنسبة 20.9%،اللدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 120.6%، أسمدة بنسبة 68.3%.

ووضع جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، خطة عمل من 3 محاور لتنمية وتكثيف صادرات المنتجات المصرية، وكذلك اختراق أسواق جديدة، بهدف تحقيق نمو بواقع %10 وزيادتها لأكثر من 22 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 20 مليارًا محققة فى نهاية العام الماضى.

يشار إلى أن عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج يصل إلى 53، موزعة على الدول الأوروبية والعربية، وآسيا، وإفريقيا، وأمريكا.