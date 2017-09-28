التمثيل التجارى الروسى: لا خلافات جوهرية بشأن الضبعة

❐ توفير 1.25 مليار دولار لمستثمرين مصريين قبل ضياعها فى «عقود زائفة»

❐ %40 زيادة بصادرات القمح خلال 6 شهور.. والتجارة تسجل 2.34 مليار

❐ الشركاء فى المطارات عملوا بجد.. وتقرير اللجنة الفنية الأخير «متفائل»

❐ وفد يبحث مسودة «المنطقة الصناعية» الشهر الحالى.. والتوقيع مطلع 2018

❐ شركة كبرى تدرس المنافسة على تحديث 1000 كم من السكك الحديدية

سمر السيد ــ هاجر عمران

أكد نيكولاى أسلانوف، القائم بالأعمال لدى مكتب التمثيل التجارى لروسيا فى مصر، استعداد بلاده للتوقيع النهائى على مشروع الضبعة النووى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى عدم وجود اختلافات جوهرية بشأن بنود الاتفاق.

ولفت فى حوار مع «المال»، إلى أن توقيع اتفاق الضبعة ينتظر زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر، قائلا: رئيسا البلدين أكدا فى أحدث مقابلاتهما أن التوقيع بات وشيكا، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعى نظيره بوتين لزيارة مصر الفترة المقبلة، للتوقيع النهائى على المشروع.

وأشار إلى أن الجانبين لا يزالان يناقشان جزئية فنية تتعلق بإمدادات الوقود اللازم للتشغيل، متابعا: نحن نأمل أن يتم توقيع الوثيقة النهائية خلال العام الحالى أو بداية العام المقبل.

وأكد أن الاتفاق الخاص بالمشروع والموقع فى نوفمبر 2015 يتضمن إنشاء 4 وحدات طاقة بواقع 1200 ميجاوات للواحدة، ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل فى قطاع الطاقة النووية والمجالات المتعلقة بها، لافتاً إلى تنظيم العديد من الوفود المصرية زيارات لمرافق المحطة النووية بموسكو لفحص التكنولوجيا الروسية فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن رئيس شركة «روستوم»، أليكسى ليخاشيف كان قد أكد خلال المحادثات التى أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق، استعداد بلاده لتوقيع الاتفاق الخاص بمشروع محطة الضبعة النووية، لكنه علق ذلك على الموافقة الداخلية لكل العقود الخاصة ببناء وصيانة المحطة.

يشار إلى أن أليكسى ليخاتشوف، رئيس شركة «روستوم» الروسية، أكد فى تصريحات سابقة عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية أغسطس الماضى، الأهمية الكبيرة التى توليها شركته لتنفيذ مشروع الضبعة النووى وتقديره للتعاون والاتصالات القائمة بين الجانبين.

وأضاف أسلانوف، أن الرئيس السيسى أعلن خلال مشاركته فى قمة مجموعة “بريكس» بمدينة شيامن جنوب شرق الصين مطلع الشهر الحالى، إن كل الإجراءات للموافقة على العقد الخاص بالاتفاق النووى مع موسكو قد اكتملت، داعياً نظيره الروسى فلاديمير بوتين للاحتفال بالتوقيع، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل صرح فى وقت سابق بأن عقود محطة الطاقة تم إنهاؤها ما عدا تلك المتعلقة بالوقود.

كان رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، أمجد الوكيل، قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة أن توقيع عقود مشروع الضبعة النووى سيتم قبل نهاية العام الحالى.

وتوقع زيارة وفد من وزارة الصناعة والتجارة الروسية لمصر خلال الشهر الحالى لبحث مسودة الاتفاقية الحكومية الدولية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية كوسيلة للتعاون متبادل المنفعة فى سبيل توطين المرافق التكنولوجية الروسية بمصر، لافتاً إلى أن المشروعات المستهدف إنشاؤها ستوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل للمصريين.

وقال إن الجانبين المصرى والروسى منذ أن وقعا مذكرة التفاهم الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر قاما بتنفيذ الكثير من الأعمال المتعلقة بمشروعاتها، وتابع: من المرجح توقيع اتفاق المنطقة واتفاق بين مركز الصادرات الروسية وإدارة ميناء بورسعيد خلال اللقاء الـ11 للجنة الحكومية الدولية المصرية الروسية بموسكو المقرر انعقادها قبل نهاية العام الحالى أو بداية العام 2018.

كان كل من الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون العلمى والفنى ووزيرى التجارة الصناعة الروسى والمصرى، قد وقعوا 2 فبراير من العام الماضى بالجلسة العامة للقاء العاشر للجنة الثنائية المشتركة مذكرة تفاهم تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الروسية قد أعلنت فى وقت سابق أن تنفيذ مشروع منطقة صناعية روسية فى مصر، سيتم على 3 مراحل وسيستغرق 13 عاما ويتطلب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أن شركات روسية أبدت اهتمامها بالاستثمار بمجالات السيارات، والطاقة، وتعول الوزارة على المنطقة الصناعية لتمكين الشركات من دخول أسواق بلدان إفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسرة، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين روسيا ومصر وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف أسلانوف، أن مكتب التمثيل بالقاهرة دعم زيارات نحو 30 وفد أعمال روسيًا فى الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين، كوسيلة لتوسيع نطاق التعاون الثنائى بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، بجانب تقديم المساعدة أيضاً لنحو 47 منظمة وشركة مصرية خلال رحلات عملهم لروسيا.

وقال إن أجندة زيارات الوفود الروسية تضمنت بحث الأعمال الإنشائية للمنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة، بجانب محطة الطاقة النووية بالضبعة وتنفيذ مشروعات طاقة وغاز والمشاركة فى مناقصة لتحديث محطة الحديد والصلب المصرية، وإعادة بناء البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية، بالإضافة إلى التعاون فى قطاعات النقل البحرى والصناعة الكيماوية وإنتاج السيارات والزراعة والصيدلة وإمدادات المنتجات الغذائية.

وأضاف أسلانوف، أن المكتب سيقدم دعمًا لوفود الأعمال الروسية خلال الشهور المقبلة، فى المجالات الإنشائية والإنتاج الصناعى الزراعى واستصلاح الأراضى والنقل.

وأكد أن بعض الشركات الروسية المتخصصة فى تصنيع الآلات سيزور مصر قريبا، لافتا إلى أن عددًا من الشركات التى يتضمنها الوفد يدرس المشاركة فى مشروع تحديث 1000 كم من السكك الحديدية وقد تم عقد لقاء مع هشام عرفات وزير النقل لمناقشة هذا الأمر خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الشركات المهتمة بالمشروع هى عبارة عن كونسورتيوم، يضم شركة كبرى من القطاع الخاص، وأخرى بها نسب حكومية.

وأشار إلى أن الجانب المصرى دائما ما يؤكد أهمية أن يتم تنصيع جزء من الآلات والمعدات التى يتم توريدها فى المشروعات المختلفة، داخل السوق المحلية وهو أمر يلقى تفهم الجانب الروسى، نظرا لاحتياج السوق المصرية إلى مزيد من فرص العمل.

وقال أسلانوف إن مكتب المستشار التجارى استطاع أن يكشف لعدد من المستثمرين المصريين عن حقيقة عقود زائفة كانوا سيوقعون عليها خلال الـ3 سنوات الماضية، وتابع: استعانت بنا بعض الشركات لتدقيق معلومات عن شركات أجنبية غير حقيقية تتخذ من روسيا مقرا لها.

ولفت إلى أن المكتب وفر للمستثمرين نحو 1.25 مليار دولار أموالًا كانت ستضيع جراء التعاقدات الزائفة، مؤكدا أنها تتركز فى قطاع الغاز والبترول بشكل أساسى.

وأشار إلى أن إحصائيات البنك المركزى الروسى تؤكد أن استثمارت بلاده بالسوق المحلية بلغت 70 مليون دولار منذ عام 1972، مضيفة أن الاستثمارات المصرية فى موسكو تتركز فى قطاع صناعة الأخشاب والعقارات إلى جانب التجارة.

وقال أسلانوف إن حجم الاستثمارات الفعلية لروسيا فى مصر سجل 3.1 مليار دولار فى العام الماضى، مشيرا إلى أن %52 من حجم الاستثمارات يتركز فى قطاع الغاز والبترول.

وفى إطار مختلف، أشار أسلانوف إلى أن الشركاء المصريين يعملون بشكل جيد فى إطار أمن المطارات بهدف استعادة الرحلات كما أن التقرير الأخير للجنة الفنية متفائل للغاية، إلا أن بعض الأمور الفنية يتم العمل عليها من قبل الجانبين.

وتابع: أنا أدعم استعادة الرحلات بشكل شخصى، لأن الترانزيت يستهلك الكثير من الوقت والمجهود، معربا عن أمله فى أن يكون لقاء الرئيسين الفترة المقبلة مفتاحا لحل الكثير من الملفات المشتركة.

جدير بالذكر أن روسيا علقت الرحلات إلى مصر على إثر سقوط الطائرة متروجيت فى سيناء نهاية أكتوبر من عام 2015، وترسل وفودا أمنية إلى المطارات المصرية لفحص الإجراءات الأمنية بين الحين والآخر.

وأكد أسلانوف أن حجم التجارة مع مصر سجل 2.34 مليار دولار خلال الـ6 شهور الأولى من العام الحالى، موزعة بواقع 1.98 مليار دولار للصادرات الروسية إلى القاهرة و360 مليونًا للواردات.

وأشارت بيانات حصلت عليها «المال» من مكتب المستشار التجارى إلى أن صادرات القمح الروسى ارتفعت بقيمة %40 خلال الفترة المذكورة، لتسجل 669 مليون دولار، مقابل الفترة نفسها من 2016، مضيفة أن القمح استحوذ على %34 من إجمالى الصادرات الروسية إلى مصر خلال الفترة المشار إليها.

وأكدت البيانات أن صادرات الغاز والبترول جاءت فى المرتبة الثانية بقائمة أهم منتجات التصدير الروسى لمصر، وتضاعفت 6 مرات لتسجل 245 مليون دولار خلال الـ6 شهور الأولى من العام الحالى، مقابل الفترة نفسها من العام الماضى.

وذكرت البيانات أن صادرات المعادن الروسية سجلت 242 مليون دولار، وبذلك استحوذت على المركز الثالث، بينما جاءت الزيوت النباتية فى المرتبة الرابعة بقيمة 150 مليونًا، تلتها مركبات النقل بقيمة 75 مليون دولار.

ووفقا لإحصائيات هيئة الخدمات الجمركية الروسية، فإن حجم التجارة البينية مع مصر ارتفع خلال 2016 ليسجل 4.2 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار فى 2015.

وأوضحت أن الصادرات المصرية لروسيا سجلت 374 مليون دولار، بينما بلغ حجم الصادرات الروسية إلى مصر 3.8 مليار دولار، مرتفعة بقيمة %3 عما سجلته فى 2015.

وأكدت أن القمح استحوذ على نسبة %26 من إجمالى صادرات موسكو إلى القاهرة، بواقع مليار دولار، وهى نسبة مرتفعة عما استوردته مصر من القمح الروسى فى 2015 بـ%18.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات المعادن الروسية ارتفعت بقيمة %28 فى العام الماضى على القيمة التى حققتها فى 2015، لتصل إلى 636 مليون دولار، مضيفة أن مصر استوردت مركبات روسية بقيمة 611 مليون دولار فى العام الماضى.