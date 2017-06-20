التليفون الثابت يخسر 200 ألف عميل ..والإنترنت يجذب 30 ألفًا

كشفت مؤشرات وزارة الاتصالات عن فقدان الهاتف الأرضى خلال الربع الأول من العام الحالى نحو 200 ألف عميل، ليصل إجمالى عدد المشتركين بالخدمة فى يناير إلى 6.2 مليون مشترك مقابل 6.4 مليون.

وجذبت خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL 30 ألف عميل جديد ليصل إجمالى عدد عملائها إلى 4.486 مليون مقارنة بـ4.456 مليون عميل.

وكان المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات – المحتكرة لخدمات الهاتف الثابت – قال فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” إن شركته تعتزم بدء تقديم خدمات المحمول لعملائها والتحول إلى مشغل خدمة متكامل قبل نهاية الصيف الحالى، بنظام التجوال المحلى على شبكات المحمول الحالية.

ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات بالجملة من شركات المحمول وإعادة بيعها للعميل، لحين قيامها ببناء شبكة تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات “4G”.