التليفزيون الصيني يشيد بدعم مصر الكبير لمواجهة فيروس كورونا

أشارت الشبكة إلى أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، وجاءت أزمة "كورونا" لتختبر متانة هذه الشراكة.

أشادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية CGTN، بمتانة العلاقات المصرية الصينية، والدعم المصري الكبير للصين خلال مواجهتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد أشارت إلى أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، وجاءت أزمة “كورونا” لتختبر متانة هذه الشراكة.

وعرضت القناة الرسمية للتلفزيون الصيني خلال نشراتها الرئيسية صور المساعدات الوقائية الطبية التي أرسلتها مصر إلى الصين.

وأجرت الشبكة الصينية ضمن نشراتها الرئيسية، باللغتين الإنجليزية والعربية حوارا مع المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نقل خلاله كل مشاعر المساندة من جانب الحكومة المصرية إلى حكومة جمهورية الصين والشعب الصين الصديق.

وأعرب عن التقدير للجهود التى تبذلها الصين لاحتواء فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن مصر ترى أن الصين تدافع عن العالم ضد خطر فيروس “كورونا”.

وأضاف نادر سعد، أن الحكومة المصرية لن تدخر جهدًا فى مساندة الصين، في إطار الموارد المتاحة لدينا، ووفقا لما قد يحتاجه الأصدقاء في الصين”.

وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوجيه بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية على متن الطائرة التى نقلت المصريين من ووهان.

كانت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أعلنت عن إمداد دولة الصين بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا .

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية ستقدم كل سبل الدعم للصينيين المتواجدين في مصر لاستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية أسوة بالمصريين خاصة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

كما أعلنت وزيرة الصحة آنذاك عن انعقاد غرفة إدراة أزمات على مدار الساعة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الوزارة، أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا بها.