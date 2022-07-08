التلفزيون الياباني: وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى بعد إطلاق النار عليه

لقى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية اليوم الجمعة، حسبما أعلن التلفزيون الياباني الرسمي.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق اليوم الجمعة أن الرئيس السابق للحكومة شينزو آبي، في “حالة خطرة جدًا”، عقب تعرضه لإطلاق نار ونقله جوا إلى المستشفى.

وقال كيشيدا، في تصريحات: “أصلي ليبقى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على قيد الحياة”.

وأوضح: “ما حدث لـ شينزو آبي عمل بربري خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، وعمل لا يغتفر إطلاقًا”، معربًا عن إدانته لما حدث بأشد العبارات.

وكشف مسئولون عن تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، غربي اليابان وتم نقله جوا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.

قال المسئول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته بالرصاص ونقل إلى مستشفى في المحافظة.

وأوضح التلفزيون الياباني أن الرصاصة أصابت منطقة الصدر وتم نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه ينزف بعدما سقط أرضًا.

يشار إلى أن آبي هو أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم بالبلاد، واستقال في أغسطس 2020 لدواع صحية.

وهذه هي المرة الثانية التي يستقيل فيها آبي بسبب حالته الصحية، إذ أنه استقال من المنصب في 2007 بعد أن أمضى عاما واحدا فيه ولأسباب صحية أيضا.