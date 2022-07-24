التلسكوب الصيني فاست يرصد أكثر من 660 نجما نابضا جديدا

باستخدام التلسكوب الراديوي الصيني “فاست”، أو “عين السماء الصينية”، والذي يبلغ طول قطره 500 متر، حدد علماء أكثر من 660 نجما نابضا جديدا.

إطلاق التلسكوب الصيني “فاست”

وتنشأ النجوم النابضة، أو النجوم النيوترونية سريعة الدوران، تنشأ من النوى المنفجرة لنجوم عملاقة محتضرة من خلال انفجارات عظيمة. ومع الكثافة العالية والتناوب السريع اللذين يُميّزانها، تعد النجوم النابضة مختبرا مثاليا لدراسة قوانين الفيزياء في البيئات القاسية.

وقال جيانغ بنغ، كبير مهندسي “فاست”: “أن تنمية “فاست” دخلت فترة ذهبية وان التشغيل المستقر لجهاز الرصد قدم مساهمة كبيرة في ذلك”، مضيفًا أن وقت الرصد الكافي والقدرة البارزة على التقاط الإشارة سمحا لـ”فاست” بأداء أفضل من التلسكوبات الراديوية الأخرى”.

وبدأ تشغيل التلسكوب “فاست” الذي يقع في منخفض كارست عميق ومستدير بشكل طبيعي في مقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين، في يناير عام 2020 بشكل رسمي. ويعتقد أنه هو التلسكوب الراديوي الأكثر حساسية في العالم.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.