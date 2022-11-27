التكنولوجيا تدق أبواب المصانع.. ورؤساء شركات: خطوة على طريق تحقيق 100 مليار دولار صادرات

أكد عدد الصناع والمسئولين على أن الوقت الحالى هو الأنسب للتحول إلى التكنولوجيا الحديثة فى ظل عدد من الأزمات التى يعانى منها المنتجون والصناع، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، بالتزامن مع سعى أغلب دول العالم لتقليل الهدر فى الصناعة، والحفاظ عليها بما يدعم زيادة الإنتاجية بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن لمواجهة أى أزمات مستقبلية.

وأوضحوا أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة التحول لاستخدام التكنولوجيا إلا أنها ستعود بالنفع ولها جدوى هامة خلال الفترة المقبلة، لأنها ستسهم فى توفير العملة، وتخفض تكلفة الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى أنها ستقلل من تكلفة استخدام الطاقة، والبعض منها قد يساهم فى استخدام مستلزمات إنتاج متنوعة، ما ينوع فى عملية الإنتاج بشكل عام.

فى القطاع الحكومى تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الاعتماد على التكنولوجيا فى زيادة الإنتاج، وتوفير الفاقد فى الإنتاج، خاصة فى شركات المضارب وتعبئة الأرز، وصوامع تخزين الأقماح، وشركتى تجارة الجملة المسئولة عن طرح السلع التموينية.

وفى قطاع المضارب، قال المهندس محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب دمياط وبلقاس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ«المال»، إنه تم استخدام تكنولوجيا حديثة فى تعبئة الأرز الخاص بالمنظومة التموينية، والتى تعمل على وقف الهادر والفاقد فى الأرز عند تعبئته فى أكياس زنة 1 كيلوجرام.

وأضاف إسماعيل، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تعبئة الأرز، أدى إلى الوصول لـ%0 هدر فى تعبئة أكياس الأرز، والتى يتم ضبطها على نوعية الأرز المطلوب، ونسبة الكسر المراد تعبئتها، وذلك حسب الطلب، من خلال الذكاء الاصطناعى الموجود فى ماكينة تعبئة الأرز.

وفى قطاع الصوامع، تستكمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ميكنة 22 صومعة فى 11 محافظة القليوبية، الجيزة، المنوفية، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، دمياط، الدقهلية، بتكلفة مالية تتخطى 55 مليون جنيه، وفقًا لتأكيدات الدكتور محمد أبوالرجال مستشار الشركة القابضة للصوامع والتخزين لـ«المال».

يذكر أن ميكنة الـ22 صومعة التابعة للقابضة للصوامع والتخزين، من خلال بروتوكول تعاون مع شركتى آى بى إم، وأكمى سايكو والذى تم توقيعه فى شهر سبتمبر 2021.

وقال أبوالرجال إن البروتوكول يستهدف جزئتين أساستين، أولًا: إنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعى للتكنولوجيا السحابية الهجينة لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع.

وأضاف أبوالرجال، أن الهدف الثانى، هو تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات، وإرسالها لحظيًا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.

كان مستشار الشركة القابضة للصوامع والتخزين، قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه تم التعاقد مع شركة كامبيريا الدنماركية على توريد جهاز تحديد درجة نظافة القمح ومكونات أخرى بتكلفة 14 ألفًا و500 يورو، إضافة إلى التعاون مع شركة إزرى الإيطالية على نقل معلومات الأقماح المخزنة فى الشون التابعة للبنك الزراعى لعمل منظومة متكاملة لكل الأقماح المخزنة فى مصر.

وفى قطاع شركات الجملة، قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه تم ميكنة عدد 907 فروع تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، وما يقرب من 258 فرعًا آخر تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة، مع ربط تلك الفروع بمركز التحكم الرئيسى فى الشركة القابضة.

وأضاف المصدر، أنه تم ميكنة جميع فروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وذلك حسب نطاق تغطيتهم على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال شبكة تحكم رئيسية، تقوم بمتابعة صرف كل فرع ومخزن تابع للشركتين من سلع تموينية وسلع حرة لأى فرع تجزئة تابع لها، أو لبدالى التموين وفروع جمعيتى.

وتابع المصدر، أنه من خلال شبكة التحكم الرئيسية يتم معرفة أى من المخازن الرئيسية التابعة للشركتين تواجه نقصًا فى سلعة ما، ليتم فورًا توجيه كميات إضافية لها، وذلك لمنع وجود أى فاقد من السلع التموينية التى يتم طرحها على المنافذ التموينية.

وأكد أن ميكنة الفروع التابعة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، تساعد فى الوقوف على احتياجات المخزون الاستراتيجى من السلع، وتحديد مناطق الاحتياج، وسرعة توفير احتياجات المواطنين.

من جانبه قال المهندس عمرو أبوفريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة طنطا موتورز، إن التوسع فى استخدام التكنولوجيا الذكية والمعدات الأحدث بشكل مستمر يساهم فى خفض الهدر والفقد فى عملية الإنتاج بما يتراوح ما بين 10 – %20، ما يساعد على تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.

وأضاف أبوفريخة أن الغرفة ستقوم الفترة المقبلة بعقد برنامج لأعضائها والمنتجين حول دعم التحول المؤسسى، والتوسع فى عملية تطوير الفكر المؤسسى، والمساهمة فى برامج لتطوير ودعم الصناعة، على أن يتم تنفيذ البرنامج عبر عدة مراحل، المرحلة الأولى منه بأكثر من 50 شركة ومصنع.

وأوضح أن رجل الأعمال الناجح يقوم بتطوير نفسه بشكل مستمر، خاصة وقت الأزمات حتى يكون مستعدًا عند انفتاح السوق، وعودة الطلب والعمل على زيادة التصدير، وزيادة حصته فى السوق بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لكافة الشركات للتحول إلى التكنولوجيا الذكية.

فيما قال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إن التكنولوجيا الذكية تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأغذية بشكل كبير مقارنة بالاعتماد على العامل، موضحًا أنه يمكن للتكنولوجيا القيام بالطلبيات عن طريق الكمبيوتر أو الموبايل وخلافه.

وأضاف شكرى أنه يجب أيضًا على القطاع الخاص والحكومى والدولة المساهم فى التحول الكامل لاستخدام التكنولوجيا الذكية، وزيادة خطوط الإنتاج فى المصانع بما يدعم خطة الدولة فى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، لاسيما أن قطاع الصناعات الغذائية من ضمن القطاعات التى تستخدم عمالة كبيرة، وأنه يمكن للتكنولوجيا أن توفر على الشركات عمالة التغليف والتعبئة، وبعضها وبجودة أفضل وطاقة إنتاجية أعلى حتى فى أوقات العمل غير الرسمية.

وأشار إلى أن شركته تقوم بتطوير خطوط إنتاجها بشكل مستمر لمواكبة الطلب على منتجاتها، والخطة الحكومية فى التحول إلى استخدام أحدث الأساليب بشكل مستمر، ما يقلل من نفقاتها، بالإضافة إلى أنها ستساهم فى تقليل الأعطال، وتقوم بتوفير البيانات الخاصة بخطوط الإنتاج، ما يسهم من عملية الإصلاح، وتلافى الأعطال بشكل مستمر على مدار عملية الإنتاج.