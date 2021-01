التكنولوجيا التأمينية تساهم في أنشطة الاكتتاب وتطوير المنتجات وتسوية التعويضات

تخطت التقنيات الحديثة حاجز التسويق الرقمي إلى المساهمة في أنشطة الاكتتاب وتطوير المنتجات وتسوية التعويضات، حيث تعرف التكنولوجيا التأمينية بأنها ” تطبيق الابتكارات التقنية الحديثة (تقنية المعلومات والاتصالات) خلال مراحل سلسلة القيمة لخدمة التأمين من أجل التعامل مع التحديات وتحديد الفرص غير المعروفة لتقديم قيمة مضافة للعملاء”، وتكمن أهمية التكنولوجيا التأمينية في طبيعة التطبيقات والتي تمتد إلي جوهر خدمة التأمين على الوجه الذي يمكن أن نراه فيما بات يعرف بــــ ” تأمين شبكة النظراء “Peer – to – peer network insurance أو “تسعير التأمين على أساس الاستخدام Usage – based or Pay as – you -go insurance”.

مجالات استخدام التكنولوجيا التأمينية

ولتحديد الملامح الأساسية لمجالات التكنولوجيا التأمينية يمكن استعراض التوزيع النسبي للإنفاق على تطبيقات التكنولوجيا التأمينية خلال المدة من (1998 -2018)، والذى يشير إلى تحيز الأنفاق نحو التأمينات الشخصية وتطبيقات العملاء فضلاً عن أنشطة العمليات، وتدخل التكنولوجيا التأمينية في دورة حياة المنتج التأميني بداية من التوزيع فالاكتتاب ثم تسوية التعويض والعمليات وهذا بالنسبة للمنتجات التأمينية التقليدية.

ويمكن استعراض ذلك على النحو التالي وهو إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية Internet of things (IoT) and smart devices، ويقصد بها مجموعة من الأجهزة الذكية (التي تستوعب البيئة المحيطة وتقوم بردود أفعال مبرمجة وفقاً لمواقف وبدائل محددة مسبقاً)، ومنها الحساسات Sensors التي تلحق بالسيارات لمراقبة معدلات أداء السيارة والصيانة وتتبع أماكن تواجدها فضلاً عن تتبع وتسجيل عادات القيادة المختلفة للمؤمن لهوتلك التي يتم تركيبها بالمصانع لمراقبة بيئة العمل سواء في شكل كاميرات أو مقاييس حرارة ورطوبة أو تلك الأجهزة الذكية التي تراقب الأداء الرياضي والمؤشرات الصحية للمؤمن عليهم أنفسهمFitness trackers.

وكذلك تقنيات وتطبيقات الهاتف المحمول Mobile technology and applications حيث ساعدت هذه التطبيقات شركات التأمين في الوصول إلي أكبر عدد من العملاء مما دعم عمليات شركات التأمين من خلال استخدام الرسائل النصية القصيرة ، وتطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي للوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، الأمر الذي يساعد على رفع معدل مساهمة التأمين في الناتج القومي الإجمالي (الاختراق) Insurance penetrationفي الأسواق ذات الاختراق التأميني المنخفض ومن ثم ينعكس علي ربحية الشركات.

دور تطبيقات الموبايل فى جمع البيانات

وكذلك ساعدت تلك التطبيقات على جمع قدر هائل من البيانات عن العملاء وتفضيلاتهم جنباً إلي جنب مع إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية، والذكاء الاصطناعي والمشورة الآلية Artificial intelligence (AI), Algorithms and Robo-advice حيث يعد الذكاء الاصطناعي هو تطبيقات للحاسب الآلي تستهدف محاكاة العقل البشري في مواقف محددة من خلال ردود أفعاللمواقف مبرمجة مسبقاً، وتعد الخوارزميات جزءًا من الذكاءالاصطناعيحيث توجدمجموعة من الخطواتالرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما ويتم استخدام هذه التقنيات في تقديم نصائح موثوقة دون إشراف بشري.

وذلك بجانب قواعد البيانات المتسلسلة و العقود الذكية Blockchain and Smart Contracts وتعتبر قواعد البيانات المتسلسلة أو ما بات يعرف بتقنية قواعد البيانات الموزعة (دفتر الأستاذ الموزع) Distributed ledger technology (DLT)هي أكبر سجل رقمي موزع ومفتوح يسمح بنقل أصل الملكية من طرف إلى آخر في الوقت نفسه، دون الحاجة إلى وسيط مع تحقيق درجة عالية من الأمان لعملية التحويل في مواجهة محاولات الغش أو التلاعب.

ويشرك في هذا «السجل» جميع الأفراد حول العالم”وتستخدم هذه التقنية في تسجيل الممتلكات والوساطة وتوثيق المعاملات ويرتبط بها مفهوم العقود الذكية وتشير إلى أي عقد يستطيع تنفيذ أو إنفاذ نفسه و تتم كتابتها كرمز برمجة يمكن تشغيله على جهاز كمبيوتر أو شبكة من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من التدوين في مستند مطبوع.

أما الواقع الافتراضي Virtual Reality فتعرف تطبيقات الواقع الافتراضي بأنها تطبيقات تسمح للمستخدم بالدخول إلي واقع افتراضي (خلاف واقعه الفعلي) من خلال عملية محاكاة كاملة. ومن تطبيقات الواقع الافتراضي في قطاع التأمين، عرض المنتجات من خلال نظارات الواقع الافتراضي.وقداستخدمت إحدى شركات التأمين الهندية هذا المبدأ عن طريق نظارات الواقع الافتراضي، والتي من خلالها يتم وضع المستخدمين في بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد تعكس محاكاة واقع فعلي، حيث يتمكن العملاء من تصور العقود وتقديم طلبات التأمينوالتعامل مع الخبراء.