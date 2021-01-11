التكنولوجيا التأمينية تؤثر على مجال التوزيع وتطوير المنتجات عبر التطبيقات والأجهزة الذكية

وهذين النموذجين فى التكنولوجيا التأمينية هما نموذج الوسيط Broker Model ويعتمد على وجود مؤمن يكون مسئولاً عن التعويضات التي تزيد عن مقدار التحمل .

إن تأثير التكنولوجيا التأمينية على مجال التوزيع وتطوير المنتجات كبير حيث كان من نتائج التكنولوجيا التأمينية ظهور بعض المنتجات الجديدة مثل تأمينات شبكة النظراء حيث يرتبط ظهور تأمينات شبكة النظراء Insurance Peer-to-Peer ، بما عرف باقتصاد المشاركة Sharing economy ،والذى أصبح ما يعرف بجيل الألفية Millennials[1]، يميل إلى استخدامه من خلال المشاركة في المنزل و السيارات و تفضيل الاستئجار على التمليك ، و كامتداد لهذا النمط الاستهلاكي ظهرت تطبيقات شبكة النظراء بحيث تساعد العملاء على تكوين مجمعات لتوزيع الخطر بينهم.

تطبيقات الهاتف تلعب دور كبير فى التكنولوجيا التأمينية

و يستطيع العملاء الاستدلال على بعضهم البعض من خلال التطبيقات التكنولوجية ( مثل تطبيق الهاتف المحمول) ، و تختلف هذه التطبيقات عن التأمين التعاوني حيث لا يقوم المؤمن لهم بإدارة مجمعة التأمين فضلاً عن اختلاف بعض التطبيقات جوهرياً في آلية عملها عن التأمين التعاوني حيث أنه ثمة نموذجين لتأمينات شبكة النظراء.

وهذين النموذجين فى التكنولوجيا التأمينية هما نموذج الوسيط Broker Model ويعتمد على وجود مؤمن يكون مسئولاً عن التعويضات التي تزيد عن مقدار التحمل ، ومن ثم يقوم تأمين شركة النظراء على توزيع التحملات على المؤمن لهم من خلال خلق مجمعة Insurance pool لتلك التحملات، ونموذج ناقل الخطر Carrier Model حيث لا يكون ثمة مؤمن ويعمل النموذج على توزيع الأخطار بين أعضاء شبكة النظراء بشكل كامل

وفي كلا النموذجين فى التكنولوجيا التأمينية يتم ترحيل أي فائض لحساب النظراء للسنوات القادمة، فقد قامت إحدى الشركات الفرنسية بتأسيس شبكة النظراء لتوزيع التحملات بين أعضاء الشبكة إي إعادة توزيع تكلفة التحمل بينهم وكأنها شريحة تأمينية يؤمنها المؤمن لهم فيا بينهم وتقوم الشركة بإدارة مجمعة التأمين لتلك الشريحة دون أن تكون مؤمناً فعلياً وهناك أيضا بعض التجارب المثيلة.

تأثير التكنولوجيا على التسعير

وبالنسبة لتسعير التأمين القائم على الاستخدام فيعرف التأمين القائم على الاستخدام أو تسعير الخدمة التأمينية وفقاً لنمط الخطر والتعرض الحقيقي orPay – as – you – goUsage – based insurance ، بأنه نظام تأميني يتيح حماية تأمينية تعتمد على سداد تكلفة تتناسب مع مستوي الخطر الفعلي ، حيث يتم تعديل التكلفة التأمينية وفقاً لنمط الخطر ، فعلى سبيل المثال يتم تخفيض أو زيادة تكلفة القسط على أساس عدد الأميال أو الكيلومترات التي تقطعها العميل أو المؤمن له Usage-based insurance discount .

و هو ما يعرف بنظام Mileage discount ،ويعتمد على البيانات المجمعة من السيارة بواسطة الأجهزة الذكية ، وثمة تطبيقات تتعلق بتطبيق هذا الأسلوب في تأمينات محدودي الدخل Microinsurance حيث يعمل على ترشيد مستوي الخدمة والحماية التأمينية للقدر المطلوب.

وتأمين السيارات فائق السرعة ووالتي قدمت أيضا خدمة التأمين فائق السرعة للسيارات Super-fast car insurance من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يبرم عقوداً ذكية بعد أن يقوم المؤمن له أو طالب التأمين بمليء استمارة الكترونية بالبيانات و تحميل صورة سيارته من عدة جوانب ، كما أن إصدار وثيقة تأمين لاحقاً سوف تستغرق وقت أقصر كون بيانات العميل أصبحت مخزنة بقاعدة بيانات الشركة، وهناك العديد من الشركات العالمية تتنافس في تقديم هذه النوعيات من المنتجات.