التكاليف تهبط بأرباح دومتي 48%

مصطفى طلعت تسبب ارتفاع التكاليف في تقليص الأرباح، المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وكشف القوائم المجمعة للشركة، المنشورة على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بمعدل 48%، لتسجل 28.5 مليون…

مصطفى طلعت

تسبب ارتفاع التكاليف في تقليص الأرباح، المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وكشف القوائم المجمعة للشركة، المنشورة على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، عن تراجع الأرباح بمعدل 48%، لتسجل 28.5 مليون جنيه، مقابل أرباح 54.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

وزادت تكلفة المبيعات، خلال الفترة المذكورة إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 965.7 مليون جنيه، رغم نمو المبيعات إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن “دومتي” حققت أرباحاً بلغت 22 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 10 ملايين جنيه، في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب نتائج الأعمال غير المدققة.