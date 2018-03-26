«التكافلى» يطارد «التقليدى» بالفوائض

ماهرأبوالفضل: روةعبدالنبي الشاذلي جمعة شهدت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلى، نموًا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، على مستوى الأقساط، فضلًا عن فوائض النشاط المحققة، التى يحصل على حصة منها العملاء أو المشتركين، نهاية العام المالى. أكد مصطفى الفيشاوى، رئيس قطاع الشئون…

ماهرأبوالفضل:

روةعبدالنبي

الشاذلي جمعة

شهدت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلى، نموًا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة، على مستوى الأقساط، فضلًا عن فوائض النشاط المحققة، التى يحصل على حصة منها العملاء أو المشتركين، نهاية العام المالى.

أكد مصطفى الفيشاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية فى “المصرية تكافل” فرع الممتلكات، أن التأمين التكافلى بات منافسا للتجارى، لقدرته على تلبية رغبات واحتياجات شريحة كبيرة من العملاء، الباحثين عن منتجات تأمينية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أضاف أن شركات التكافلى نجحت من خلال التسويق الجيد لمنتجاتها فى جذب شريحة جديدة من العملاء، مستثمرة بعض المزايا المقدمة، أبرزها توزيع بعض من الفائض التأمينى على المشتركين.

يتفق سامح شكرى، مدير عام بشركة وثاق للتأمين، مع وجهة النظر السابقة، مبررًا أن مؤشرات التأمين التكافلى تشهد نموا مضطردا، لأسباب لها علاقة باتباع نفس قواعد التأمين التجارى من الناحية الفنية، إلا أنه يختلف فى توافقه مع الشريعة الإسلامية، لا سيما فى النواحى المرتبطة باستثمار أموال المشتركين.

أضاف أن ما يدعم نمو التكافلى، اتجاهات العملاء الدينية، والمزايا الممنوحة كتوزيع فائض على المشتركين، مقارنة بشركات التأمين التجارى، التى تحتفظ بالفوائض لصالحها، دون توزيعه على المشتركين، ما أعطى التأمين التكافلى مصداقية أعلى مقارنة بالتجارى.

قال وائل بدران، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة “طوكيو مارين” إيجيبت جينرال، إن منافسة التأمين التكافلى للتجارى أصبح أمرا واقعًا، لأسباب أولها توافقه مع الشريعة، والثانى له علاقة بالمزايا الممنوحة كتوزيع الفائض نهاية كل عام.

يرى أن وتيرة المنافسة بين التكافلى والتجارى، أعلى فى تأمينات الممتلكات لسهولة تسويق تغطياته، مقارنة بوثائق تأمينات الحياة.

بلغت أقساط التأمين التكافلى ممتلكات 1.5 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضى، بما يمثل 13.9% من حصيلة أقساط السوق فى هذا النشاط.

قال مازن إسماعيل، مدير تطوير المبيعات بشركة «gig» فيرى، إن منتجاتت التأمين التكافلى لا تختلف عن منتجات التجارى، وأن الاختلاف يقتصر على آليات تسويق المنتجات، فضلًا عن المزايا الممنوحة، لافتا إلى أن معدل الاستجابة فى التأمين التأمين التكافلى أكبر من التجارى.

أكد خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشارى، أن التكافلى ليس منافسًا للتأمين التجارى فى مصر، لاختلاف طبيعة، وثقافة الشعب المصرى، مقارنة بشعوب الدول العربية بشكل عام، والخليجية بصورة خاصة.

أشار إلى أن نجاح التأمين التكافلى، وزيادة معدلات نموه، لا ترتبط بطبيعة نظامها كشركات تعمل وفق الشريعة الإسلامية، لكن بسبب تواجدهم كلاعبين جدد، وأن طبيعة المصريين تميل إلى تجربة الجديد، والإقبال عليه، لافتا إلى أن زيادة معدل الإقبال على منتجات التأمين مرتبطة بآليات التسويق أكثر من طبيعة التغطية سواء تتوافق أو لا تتوافق مع الشريعة.

يرى مسئول تأمينى بارز فى إحدى شركات التأمين التكافلى، أن أبرز مميزات التأمين التكافلى، اعتبار المشترك أو المؤمن له شريك فى فائض النشاط بنسبة %40، مقابل %60 للمساهمين، لافتا إلى أن تلك الميزة لا تتوافر لدى شركات التأمين التجارية، التى توزع الأرباح على المساهمين فقط.

أضاف أن تلك الميزة تسهل من تسويق التأمين التكافلى، وإقناع العميل بتلك المميزات، وأن شركات التأمين التكافلية تقدم أفضل الأسعار التنافسية، وأجود الخدمات، وتنفرد بتوزيع فائض نشاط تأمينى عند تحققه على العملاء، باعتبارهم شركاء، ما يدعم الثقة بين الشركة والعملاء، وأن استثمارات شركات التأمين التكافلى تخضع لفتاوى الهيئات الشرعية بتلك الشركات، ولا تستثمر فى قنوات مخالفة للشريعة.

أكد أن التأمين التكافلى تسويقه من خلال الأجهزة الإنتاجية لشركات التأمين أو الوسطاء الأفراد أو الشركات، الذين يجب أن يكونوا على دراية بمفاهيم التأمين التكافلى، وأسسه القائمة على التعاون مع المشتركين فى صندوق تكافل يديره المساهمون بصفتهم مديرى الصندوق لصالح المشتركين.

استبعد أن يصبح التأمين التكافلى بديلا للتأمين التجارى، أو أن يحل مكانه بشكل كامل، بسبب اختلاف رغبات العملاء، واختياراتهم فبعضهم يرغب فى التعامل مع شركات تأمين تجارية، والآخر يرغب فى التعامل مع شركات تأمين تكافلى.

أضاف، أنه من الصعب لشركات التأمين الأجنبية التحول لشركات تأمين تكافلى، لأنها فروع لشركات تأمين عالمية، لها سياسات وخطط إستراتيجية معينة، وتختلف أهدافها، وأفكارها عن شركات التأمين التكافلى، التى لها سياسات وإستراتيجيات خاصة بها، ومفاهيم وأفكار مستقلة، فى ظل وجود استثمارات أجنبية بمصر، ومستثمرين يريدون العمل مع شركات تأمين تجارية، وأن التجارب الخارجية ببعض الدول تجمع بين النوعين من التأمين؛ تجارى أو تكافلى، دون أن إقصاء أحدهما أو يستبدل مكانه، فى ظل حرية السوق، وفقا للطلب والعرض.