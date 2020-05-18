«التقيت وزير الري صباحا».. أول تصريحات لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا (فيديو)

أضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه لايعاني من ارتفاع درجة الحرارة لكن يوجد لديه أعراض مثل الكحة والتعب

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه علم اليوم بإصابته بفيروس كورونا بعد إحساسه بتعب غير معتاد موضحا أنه طلب إجراء التحاليل اللازمة من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الذي قام بعمل مسحتين من الأنف والحلق وثبت إيجابيتهما بعد المغرب اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنه لايعاني من ارتفاع درجة الحرارة لكن يوجد لديه أعراض مثل الكحة والتعب موضحا أنه قام بعمل أشعة سينية على الرئة وتحليل دم وثبت أنه لايوجد أى ضرر حتى الآن .

وتابع محافظ الدقهلية: “الحالة مستقرة وبقالي 3 أيام في جوالات ميدانية وبرجع المكتب الواحد مش بيحس بتعب لكن فجأة حسيت إني همدان وكلمت وكيل الوزارة وقولته وطلبت عمل التحليل واتعملي مسحتين من الحلق والأنف”.

وأضاف: “والنتيجة طلعت من معمل تم افتتاحه عندنا في المنصورة لفحص العينات بعد ماكانت العينات بتسافر القاهرة وعرفت إن النتيجة إيجابية والحمد لله صحتي كويسة ومستمر على العلاج”.

وأكد أنه قابل صباح اليوم وزير الرى (محمد عبد العاطي) في القاهرة لحل بعض المشكلات العالقة بين المحافظة والوزارة مشيرا الى أنه يوجد حاليا في استراحته.