التقلبات الجوية تضرب مطروح وتلحق أضرارًا بالممشى الزجاجى بحمام كليوباترا

وأدت الموجة لتحطم الممشى الزجاجى الجديد بمنطقة حمام كليوباترا بمدينة مرسى مطروح ،عاصمة المحافظة بعد أشهر قليلة من تنفيذه.

ضربت موجة من التقلبات الجوية عدة مناطق بمحافظة مطروح، وتضمنت بعض الأتربة وسط توقعات بسقوط للأمطار وتسببت فى ارتفاع الأمواج وبعض الخسائر المادية.

وأدت هذه الموجة إلى حدوث أضرار بالممشى الزجاجى الجديد بمنطقة حمام كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة بعد أشهر قليلة من تنفيذه.

وطالب عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعى المرتبطة بالمحافظة، بمحاسبة المتسببين فى هذا الأهمال؛ كونه يمثل إهدارًا للمال العام.

نشطاء: بعد تضرر الممشى الزجاجي لحمام كليوباترا ثبت اليوم لمنتقدى شباب مطروح أنهم على صواب والممشى غير مطابق للمواصفات ولا يتحمل

وأشار البعض إلى أنه بعد حدوث أضرار بالممشي الزجاجي بشاطئ كليوباترا صباح اليوم بسبب الأمواج العالية لا بد من محاسبة المتسببين في إهدار المال العام فمن اتهم شباب مطروح بأنهم منتقدون لأجل الانتقاد ثبت اليوم أنهم على صواب والممشى غير مطابق للمواصفات ولا يتحمل.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير التى شهدتها منطقة حمام كليوباترا هذا العام من كافتيريات واستراحات وإقامة ممشى زجاجى إلى داخل الحمام مما ييسر دخول رواده خلال موسم الصيف السياحى، تمّت فى عهد محافظ مطروح السابق اللواء مجدى الغرابلى.

محافظ مطروح الجديد زار قبل أيام منطقة حمام كليوباترا السياحية بعد التطوير

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجديد قد زار قبل أيام منطقة حمام كليوباترا السياحية بعد أعمال التطوير التى شهدتها هذا العام من كافتيريات واستراحات وإقامة ممشي زجاجى الى داخل الحمام مما ييسر دخول رواده خلال موسم الصيف السياحى.

ووجه محافظ مطروح بمراجعة أعمال الكهرباء ودراسة إقامة أعمدة ديكورية تتماشى مع طبيعة المكان، وكذلك زيادة عدد استراحات المواطنين فى المنطقة المواجهة للحمام، مع دراسة تنظيم ودخول رواد المنطقة من خلال بوابات إلكترونية وتيسير الدخول مع ارتفاع أعداد زائرى الحمام مع دراسة فتح مخرج جانبي.

وأشار عدد من النشطاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعى إلى أن “العبقري صاحب فكرة تصميم الممشى الزجاجي بشاطئ كليوباترا رغم الأمواج العاتية في فصل الشتاء.. إن كان لا يعرف أن الأمواج بهذا المنظر فتلك مصيبة وإن كان يعرف فالمصيبة أعظم”.